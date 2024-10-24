Копите, и вам добавится: как работает программа долгосрочных сбережений

Сколько конкретно добавит — зависит от доходов гражданина: если человек зарабатывает до 80 тысяч, то софинансирование будет один к одному: (на 1 рубль взноса 1 рубль из бюджета). Если доход составляет от 80 до 150 тысяч, то государство прибавит к вашему рублю только половину, свыше 150 тысяч — четверть от суммы взносов. Максимально за один год государство может добавить 36 тысяч руб. Софинансирование рассчитано 10 лет, то есть за все время участия в ПДС можно получить 360 тысяч руб. надбавки.