Копите, и вам добавится: как работает программа долгосрочных сбережений

Posted 24 октября, 14:55
Published 24 октября, 14:55
Modified 24 октября, 15:06
Updated 24 октября, 15:06
Программа долгосрочных сбережений, или ПДС, была запущена с 1 января 2024 года. Условия участия в ней простые. Человек заключает договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и отчисляет регулярные взносы на специальный счет. Если гражданин вносит не меньше 2 тысяч руб. в год, то государство добавляет к взносам деньги из бюджета.
Сколько конкретно добавит — зависит от доходов гражданина: если человек зарабатывает до 80 тысяч, то софинансирование будет один к одному: (на 1 рубль взноса 1 рубль из бюджета). Если доход составляет от 80 до 150 тысяч, то государство прибавит к вашему рублю только половину, свыше 150 тысяч — четверть от суммы взносов. Максимально за один год государство может добавить 36 тысяч руб. Софинансирование рассчитано 10 лет, то есть за все время участия в ПДС можно получить 360 тысяч руб. надбавки.
Увеличить свои сбережения на счете ПДС можно также за счет перевода из программы ОПС накопительной части пенсии. Это актуально для тех, кто официально работал в период с 2002 по 2014 год. Однако нужно знать, что эту сумму государство софинансировать не будет.
По условиям программы, на счет ПДС можно перечислять и налоговые вычеты со взносов, уплаченных по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, долгосрочных сбережений и внесенных на индивидуальный инвестиционный счет. При оплате за год 400 тысяч рублей взносов и ставке НДФЛ 13% ежегодный налоговый вычет составит 52 тысяч рублей, при годовом доходе свыше 5 млн рублей и ставке НДФЛ 15% — максимально можно вернуть 60 тысяч рублей в год.
Забрать деньги из ПДС можно через 15 лет после открытия счета. При этом, если женщине исполнилось 55, а мужчине — 60 лет, но 15 лет еще не прошло, можно назначить себе регулярные выплаты на определенное количество лет или пожизненно. А если эти выплаты окажутся меньше, чем прожиточный минимум пенсионера, то можно будет забрать всю накопленную сумму.
Снять все деньги досрочно можно в случае, если человек попал в трудную жизненную ситуацию — серьезно заболел или потерял кормильца.
Рассмотрим на примере НПФ ВТБ. Он выступает оператором ПДС с 1 апреля 2024 года. Заключить договор долгосрочных сбережений с ВТБ Пенсионный фонд можно на сайте фонда, в отделениях ВТБ, Банка РНКБ и Почта Банка по всей России, а также в ВТБ Онлайн.
Дистанционно можно перевести и накопительную часть пенсии по ОПС на свой счет в Программе долгосрочных сбережений. Для этого необходим подтвержденный аккаунт на Госуслугах и доступ к сайту НПФ Пенсионный фонд. С помощью Госуслуг сформируется электронное заявление, его нужно будет подписать Госключом — это приложение Минцифры. Вся процедура занимает несколько минут.
«При переводе пенсионных накоплений в ПДС клиенты ВТБ Пенсионный фонд по ОПС не потеряют накопленный инвестиционный доход. Подать заявление о единовременном взносе в фонд нужно не позднее 1 декабря текущего года. В этом случае накопления будут переведены в ПДС до 31 марта 2025 года», — рассказали RostovGazeta в фонде.
Как отметил управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев, программа долгосрочных сбережений имеет ряд преимуществ. Среди них поддержка государства в виде налогового вычета и софинансирования, страхование накоплений на сумму 2,8 млн рублей, возможность задействовать сформированные по ОПС пенсионные накопления, прозрачность сотрудничества с НПФ и несколько вариантов получения выплат. Сегодня это комфортный способ накопления капитала, у которого на рынке практически нет альтернатив.
ПДС может представлять интерес для нескольких категорий граждан, отмечает в разговоре с RostovGazeta заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления Президентской академии Татьяна Подольская.
Эксперт перечисляет четыре группы людей, которым точно не помешает завести себе сберегательный счет:
По словам эксперта, эта программа призвана вселить в людей уверенность в собственном будущем и в стабильности пенсионной системы.
В ВТБ Пенсионный фонд, в свою очередь, отметили, что портрет участника ПДС достаточно разнообразен, интерес к программе есть у разных возрастных групп. Максимум выгоды от ПДС стремятся получить и пенсионеры, и предпенсионеры, рассчитывающие на начало выплат в 55 и 60 лет, и люди после 35 лет.
Участникам старше 55 лет Программа долгосрочных сбережений дает возможность в достаточно короткий срок сформировать накопления и получить максимальный доход с учетом налогового вычета и софинансирования со стороны государства. А увеличение срока господдержки с 3 до 10 лет делает продукт привлекательным и для более молодой аудитории. Внося небольшие посильные суммы на счет люди до 30 лет могут сформировать капитал на будущее.