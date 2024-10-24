Магнитная буря неожиданно накроет Ростовскую область 25 октября

Posted 24 октября, 08:27
Published 24 октября, 08:27
Modified 24 октября, 08:29
Updated 24 октября, 08:29
Согласно прогнозу ученых, возбуждение магнитосферы начнет нарастать утром 25 октября. Солнечная активность превысит нейтральный уровень и достигнет пяти баллов из девяти возможных. Буря продлится не долго, примерно с 06.00 до 09.00 мск.
Напомним, что магнитная буря может плохо сказываться на самочувствии людей. Метеозависимые жители Ростова могут испытывать головокружение, ломоту в теле, боли в сердце, отдышку и обострение мигрени.
До этого сильнейший магнитный шторм вызвал северное сияние в Ростовской области. Кадры яркого оптического явления можно посмотреть в материале RostovGazeta.