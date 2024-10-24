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Posted 24 октября, 08:27

Published 24 октября, 08:27

Modified 24 октября, 08:29

Updated 24 октября, 08:29

Магнитная буря неожиданно накроет Ростовскую область 25 октября

Магнитная буря неожиданно накроет Ростовскую область 25 октября

24 октября 2024, 08:27
Фото: Unsplash
Магнитная буря неожиданно накроет Ростовскую область 25 октября
После кратковременного затишья магнитная буря уровня G1 вновь обрушится на Ростовскую область, информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозу ученых, возбуждение магнитосферы начнет нарастать утром 25 октября. Солнечная активность превысит нейтральный уровень и достигнет пяти баллов из девяти возможных. Буря продлится не долго, примерно с 06.00 до 09.00 мск.

Напомним, что магнитная буря может плохо сказываться на самочувствии людей. Метеозависимые жители Ростова могут испытывать головокружение, ломоту в теле, боли в сердце, отдышку и обострение мигрени.

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До этого сильнейший магнитный шторм вызвал северное сияние в Ростовской области. Кадры яркого оптического явления можно посмотреть в материале RostovGazeta.

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