«Метр — едем, два — стоим»: дорожники парализовали движение на Малиновского в Ростове

Posted 24 октября, 13:32
Published 24 октября, 13:32
Modified 24 октября, 13:34
Updated 24 октября, 13:34
Дорожные рабочие ремонтируют улицу Малиновского. Она давно славится как одна из самых загруженных в Ростове. Пробки в несколько километров собираются там регулярно, особенно в утренние и вечерние часы. Ремонтные работы только усугубили ситуацию.
По данным на четыре часа вечера 24 октября, затор на Малиновского растянулся почти на пять километров. Движение осложнено от пересечения с Доватора до Всесоюзной.
«Метр — едем, два — стоим», «Жаль, конечно, этих автомобилистов», «Почему перестали прикрывать проезд по Малиновского для грузового транспорта утром и вечером?» — пишут пользователи соцсетей.
Ремонт Малиновского начался ещё летом. Тогда в порядок привели участок дороги от Коммунистического до Всесоюзной. Теперь дорожники приступили к работам на отрезке от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до Доватора.