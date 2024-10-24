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Posted 24 октября, 13:32

Published 24 октября, 13:32

Modified 24 октября, 13:34

Updated 24 октября, 13:34

«Метр — едем, два — стоим»: дорожники парализовали движение на Малиновского в Ростове

«Метр — едем, два — стоим»: дорожники парализовали движение на Малиновского в Ростове

24 октября 2024, 13:32
Фото: видео тг-канал don_mash. rostovgazeta.ru
«Метр — едем, два — стоим»: дорожники парализовали движение на Малиновского в Ростове

Ремонтные работы спровоцировали пробку в 5 километров на Малиновского в Ростове

Движение на Малиновского затруднено от пересечения с Доватора до Всесоюзной, сообщают «Яндекс. Карты».

Дорожные рабочие ремонтируют улицу Малиновского. Она давно славится как одна из самых загруженных в Ростове. Пробки в несколько километров собираются там регулярно, особенно в утренние и вечерние часы. Ремонтные работы только усугубили ситуацию.

Алексей Логвиненко рассказал о ремонте дороги на улице Малиновского
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По данным на четыре часа вечера 24 октября, затор на Малиновского растянулся почти на пять километров. Движение осложнено от пересечения с Доватора до Всесоюзной.

«Метр — едем, два — стоим», «Жаль, конечно, этих автомобилистов», «Почему перестали прикрывать проезд по Малиновского для грузового транспорта утром и вечером?» — пишут пользователи соцсетей.

Ремонт Малиновского начался ещё летом. Тогда в порядок привели участок дороги от Коммунистического до Всесоюзной. Теперь дорожники приступили к работам на отрезке от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до Доватора.

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