Модульбанк перестал брать комиссию за вывод выручки с 10 маркетплейсов

Тем временем работа на платформах онлайн-торговли продолжает совершенствоваться. В этом процессе активно участвуют финансовые учреждения, видящие взаимные выгоды в сотрудничестве в сфере электронной коммерции. К числу таких банков относятся Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и другие. Они предлагают широкий спектр финансовых продуктов и услуг, специально разработанных для удовлетворения потребностей клиентов маркетплейсов, и принимают участие в совместных акциях и программах лояльности.