Модульбанк перестал брать комиссию за вывод выручки с 10 маркетплейсов

Posted 24 октября, 06:50
Published 24 октября, 06:50
Modified 24 октября, 06:50
Updated 24 октября, 06:50
В российском секторе электронной торговли (по данным исследований Go Mobile и МТС Ads) средний чек составляет приблизительно 1,4 тысячи рублей, пишет inkazan.ru. При этом общие затраты российских покупателей на маркетплейсах в первом полугодии 2024 года достигли 5,2 триллиона рублей, что составляет 50% от общего объема всей электронной коммерции.
Тем временем работа на платформах онлайн-торговли продолжает совершенствоваться. В этом процессе активно участвуют финансовые учреждения, видящие взаимные выгоды в сотрудничестве в сфере электронной коммерции. К числу таких банков относятся Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и другие. Они предлагают широкий спектр финансовых продуктов и услуг, специально разработанных для удовлетворения потребностей клиентов маркетплейсов, и принимают участие в совместных акциях и программах лояльности.
Совсем недавно Модульбанк объявил о увеличении числа маркетплейсов, на которых продавцы имеют возможность выводить свои доходы на счета без комиссий и ограничений, включая счета физических лиц. Ранее к таким платформам относились AliExpress, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет». Теперь к ним присоединились «Детский мир», Lamoda, «Лемана ПРО», «Магнит Маркет» и Flowwow.
С начала своей работы в 2014 году Модульбанк подключил свыше 25 тысяч продавцов к своим сервисам (сервисы аналитики, инструменты управления магазинами, сопровождение международных закупок и другие).
Финансовые и нефинансовые решения для продавцов на маркетплейсах представляют значительный интерес, так как они помогают выйти на торговые платформы с минимальными рисками и увеличивать объем прибыли.