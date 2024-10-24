Неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих на Западном в Ростове

Posted 24 октября, 05:29
Published 24 октября, 05:29
Modified 24 октября, 05:31
Updated 24 октября, 05:31
Инцидент произошел 23 октября на проспекте Коммунистическом, возле дома №32/2. По словам очевидцев, горожанин приставал к прохожим. Затем достал нож и начал угрожать пешеходам, гоняясь за ними по всему двору.
— Напуган весь дом, напротив дома детский садик! Это не первый случай за полгода, — поделились в telegram-канале «Это Ростов новости» местные жители».
Отец пытался успокоить агрессивного ростовчанина, но в итоге сам попал под горячую руку. К счастью, ранение оказалось незначительным.
— Жаль родителей, — написали в комментариях подписчики. — Решил отца погонять по району с ножами в руках. Отец и выбежал из квартиры от него. Настроение, видимо, не очень.
Очевидцы вызвали на место полицию. Правоохранители задержали горожанина и передали его медикам. Как уточнили в ведомстве, по факту происшествия проводят проверку.
Ранее задержали мужчину, который держал на ферме 18 рабов.