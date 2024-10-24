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Posted 24 октября, 05:29

Published 24 октября, 05:29

Modified 24 октября, 05:31

Updated 24 октября, 05:31

Мужчина бросался с ножом на прохожих на Западном в Ростове

Неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих на Западном в Ростове

24 октября 2024, 05:29
Фото: 1MI
Мужчина бросался с ножом на прохожих на Западном в Ростове
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который с ножом бросался на прохожих в Советском районе, сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 23 октября на проспекте Коммунистическом, возле дома №32/2. По словам очевидцев, горожанин приставал к прохожим. Затем достал нож и начал угрожать пешеходам, гоняясь за ними по всему двору.

— Напуган весь дом, напротив дома детский садик! Это не первый случай за полгода, — поделились в telegram-канале «Это Ростов новости» местные жители».

Отец пытался успокоить агрессивного ростовчанина, но в итоге сам попал под горячую руку. К счастью, ранение оказалось незначительным.

Видео: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/69304
. Мужчина бросался с ножом на прохожих на Западном в Ростове
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— Жаль родителей, — написали в комментариях подписчики. — Решил отца погонять по району с ножами в руках. Отец и выбежал из квартиры от него. Настроение, видимо, не очень.

Очевидцы вызвали на место полицию. Правоохранители задержали горожанина и передали его медикам. Как уточнили в ведомстве, по факту происшествия проводят проверку.

Ранее задержали мужчину, который держал на ферме 18 рабов.

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