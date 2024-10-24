Освобожденные из рабства на ферме под Ростовом люди опознали «хозяина»

Posted 24 октября, 12:37
Published 24 октября, 12:37
Modified 24 октября, 12:58
Updated 24 октября, 12:58
Напомним, что правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в незаконном удержании 18 человек на ферме в Аксайском районе Ростовской области. Следствие считает, что он может быть одним из тех, кто незаконно вывез людей в поля, отобрал документы и заставил пленных работать буквально за кусок хлеба.
Недавно состоялись очные ставки, во время которых потерпевшие подтвердили, что задержанный житель Азова причастен к совершению преступления. Теперь мужчине предъявлено обвинение. В настоящий момент в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу.
В ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции выявят и других злоумышленников, причастных к незаконному удержанию людей.
Ранее освобождённые из рабских условий труда люди детально рассказали, как выживали на ферме под Ростовом-на-Дону.