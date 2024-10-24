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Posted 24 октября, 12:37

Published 24 октября, 12:37

Modified 24 октября, 12:58

Updated 24 октября, 12:58

Освобожденные из рабства на ферме под Ростовом опознали «хозяина»

Освобожденные из рабства на ферме под Ростовом люди опознали «хозяина»

24 октября 2024, 12:37
Фото: Unsplash. Видео Следком по Ростовской области
Освобожденные из рабства на ферме под Ростовом опознали «хозяина»
Следователи Ростовской области продолжают расследование уголовного дела об использовании рабского труда на ферме. Освобожденные на ферме под Ростовом люди опознали своего обидчика, информирует СУ СКР региона.

Напомним, что правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в незаконном удержании 18 человек на ферме в Аксайском районе Ростовской области. Следствие считает, что он может быть одним из тех, кто незаконно вывез людей в поля, отобрал документы и заставил пленных работать буквально за кусок хлеба.

Недавно состоялись очные ставки, во время которых потерпевшие подтвердили, что задержанный житель Азова причастен к совершению преступления. Теперь мужчине предъявлено обвинение. В настоящий момент в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу.

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Видео: Unsplash. Видео Следком по Ростовской области. Освобожденные из рабства на ферме под Ростовом опознали «хозяина»

В ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции выявят и других злоумышленников, причастных к незаконному удержанию людей.

Ранее освобождённые из рабских условий труда люди детально рассказали, как выживали на ферме под Ростовом-на-Дону.

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