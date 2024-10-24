Освобожденные из рабства на ферме под Ростовом люди опознали «хозяина»

Напомним, что правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в незаконном удержании 18 человек на ферме в Аксайском районе Ростовской области. Следствие считает, что он может быть одним из тех, кто незаконно вывез людей в поля, отобрал документы и заставил пленных работать буквально за кусок хлеба.