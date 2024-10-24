Самосвал снес крышу легкового авто в смертельном ДТП в Ростовской области

Авария произошла днем 23 октября на улице Горняцкой в Шахтах. 63-летний водитель ВАЗ-21150 двигался недалеко от дома №85а, когда ему понадобилось выехать на встречную полосу движения. В это время на него мчался грузовой автомобиль Shacman.