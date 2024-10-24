Самосвал снес крышу легкового авто в смертельном ДТП в Ростовской области

Posted 24 октября, 10:54
Published 24 октября, 10:54
Modified 24 октября, 10:56
Updated 24 октября, 10:56
Авария произошла днем 23 октября на улице Горняцкой в Шахтах. 63-летний водитель ВАЗ-21150 двигался недалеко от дома №85а, когда ему понадобилось выехать на встречную полосу движения. В это время на него мчался грузовой автомобиль Shacman.
Водитель ВАЗа скончался прямо на месте ДТП. По кадрам видно, что легковушку не просто смяло, ей полностью оторвало крышу. От верхней части автомобиля ничего не осталось, капот вывернут, а корпус переломлен. Правоохранительные органы проверят все обстоятельства инцидента.
Добавим, что водитель отечественного автомобиля не нарушил правила ПДД, так как выехал на встречку там, где это не запрещено.
Ранее в донской столице на улице Совхозной столкнулись сразу четыре автомобиля.