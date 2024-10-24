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Posted 24 октября, 15:17

Published 24 октября, 15:17

Modified 24 октября, 15:19

Updated 24 октября, 15:19

«Считают, это не их война»: ростовский депутат призвал провести мобилизацию на фронт

«Считают, это не их война»: ростовский депутат призвал провести мобилизацию на фронт

24 октября 2024, 15:17
Фото: mil.ru
«Считают, это не их война»: ростовский депутат призвал провести мобилизацию на фронт

Ростовский депутат призвал провести мобилизацию на фронт

России необходима не только военная, но и духовная мобилизация, уверен депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Парламентарий считает, что большая часть населения страны игнорирует боевые действия на Украине.

«Они считают, это не их война. Что война, это где-то там, и к ним она никакого отношения не имеет. Это проблема», — говорит Бородай.

Он полагает, что российскому обществу не хватает консолидации и силы духа. Также он выступил за мобилизацию. По мнению депутата, боевые действия могут быть долгими. Быстро завершиться они могут лишь в случае компромисса, речи о котором сейчас не идёт.

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Ранее депутат Андрей Курносов из Ростовской области отправился в зону боевых действий.

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