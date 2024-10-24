«Считают, это не их война»: ростовский депутат призвал провести мобилизацию на фронт

Posted 24 октября, 15:17
Published 24 октября, 15:17
Modified 24 октября, 15:19
Updated 24 октября, 15:19
Парламентарий считает, что большая часть населения страны игнорирует боевые действия на Украине.
«Они считают, это не их война. Что война, это где-то там, и к ним она никакого отношения не имеет. Это проблема», — говорит Бородай.
Он полагает, что российскому обществу не хватает консолидации и силы духа. Также он выступил за мобилизацию. По мнению депутата, боевые действия могут быть долгими. Быстро завершиться они могут лишь в случае компромисса, речи о котором сейчас не идёт.