Следователи дали подробности о деле главы администрации Зернограда Полищук

Posted 24 октября, 18:12
Published 24 октября, 18:12
Modified 24 октября, 18:14
Updated 24 октября, 18:14
Уголовное дело возбудили на основании материалов, собранных сотрудниками ФСБ. По предварительным данным, сити-менеджер Зернограда Ирина Полищук дала незаконное указание составить акты выполненных работ по контракту о благоустройстве дорог. Акты содержали ложные сведения. Полищук как должностное лицо приняла работы и подписала акты.
«В результате её действий муниципальному бюджету причинен ущерб», — заключили следователи.
Точная сумма материального ущерба не уточняется.
Против Полищук возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд отправил её под стражу. Следствие продолжается.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, какими скандалами отметилась Ирина Полищук за время своего руководства Зерноградом.