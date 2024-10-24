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Posted 24 октября, 18:12

Published 24 октября, 18:12

Modified 24 октября, 18:14

Updated 24 октября, 18:14

Глава администрации Зернограда Ирина Полищук подозревается в превышении должностных полномочий

Следователи дали подробности о деле главы администрации Зернограда Полищук

24 октября 2024, 18:12
Фото: Telegram-канал Ирины Полищук
Глава администрации Зернограда Ирина Полищук подозревается в превышении должностных полномочий
Глава администрации Зернограда Ирина Полищук подозревается в превышении должностных полномочий, подтвердили в управлении СК по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили на основании материалов, собранных сотрудниками ФСБ. По предварительным данным, сити-менеджер Зернограда Ирина Полищук дала незаконное указание составить акты выполненных работ по контракту о благоустройстве дорог. Акты содержали ложные сведения. Полищук как должностное лицо приняла работы и подписала акты.

«В результате её действий муниципальному бюджету причинен ущерб», — заключили следователи.

Точная сумма материального ущерба не уточняется.

Против Полищук возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд отправил её под стражу. Следствие продолжается.

Главу администрации Зернограда Полищук отправили под арест до начала декабря
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Ранее RostovGazeta подробно рассказала, какими скандалами отметилась Ирина Полищук за время своего руководства Зерноградом.

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