Следователи дали подробности о деле главы администрации Зернограда Полищук

Уголовное дело возбудили на основании материалов, собранных сотрудниками ФСБ. По предварительным данным, сити-менеджер Зернограда Ирина Полищук дала незаконное указание составить акты выполненных работ по контракту о благоустройстве дорог. Акты содержали ложные сведения. Полищук как должностное лицо приняла работы и подписала акты.