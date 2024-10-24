Справился за пять минут: у жителя Ростова-на-Дону из машины вытащили 3,5 млн рублей

Сотрудники полиции получили заявление от жителя Ростова-на-Дону о том, что у него украли примерно 3,5 миллиона рублей. Мужчина рассказал, что припарковал свой автомобиль и ушел в магазин, но забыл заблокировать двери. Это заметил злоумышленник, который хотел найти в салоне машины немного налички, но ему «повезло» по-крупному. В машине лежала крупная сумма денег. Все сбережения он забрал себе и потратил.