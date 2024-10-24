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Posted 24 октября, 11:02

Published 24 октября, 11:02

Modified 24 октября, 11:06

Updated 24 октября, 11:06

У жителя Ростова-на-Дону из автомобиля вытащили более 3 миллионов рублей

Справился за пять минут: у жителя Ростова-на-Дону из машины вытащили 3,5 млн рублей

24 октября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
У жителя Ростова-на-Дону из автомобиля вытащили более 3 миллионов рублей

У жителя Ростова-на-Дону из машины вытащили 3,5 млн рублей

Ростовчанин припарковал автомобиль и вышел на пять минут в магазин. За это время у него из машины украли свыше трех миллионов рублей, информирует ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники полиции получили заявление от жителя Ростова-на-Дону о том, что у него украли примерно 3,5 миллиона рублей. Мужчина рассказал, что припарковал свой автомобиль и ушел в магазин, но забыл заблокировать двери. Это заметил злоумышленник, который хотел найти в салоне машины немного налички, но ему «повезло» по-крупному. В машине лежала крупная сумма денег. Все сбережения он забрал себе и потратил.

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Подозреваемого объявили в уголовный розыск и достаточно быстро нашли. Им оказался 34-летний ростовчанин, который уже ранее был судим за кражу и грабеж.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. В настоящее время мужчину задержали.

Добавим, что, согласно статье УК РФ, злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Ростовской области с сообщниками украл детали с железнодорожной станции.

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