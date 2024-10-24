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Posted 24 октября, 12:52

Published 24 октября, 12:52

Modified 24 октября, 13:29

Updated 24 октября, 13:29

В «Ашан» опровергли закрытие гипермаркетов сети в Ростовской области

Стала известна судьба гипермаркетов французской сети «Ашан» в Ростове

24 октября 2024, 12:52
Фото: rostovgazeta.ru
В «Ашан» опровергли закрытие гипермаркетов сети в Ростовской области

В «Ашан» опровергли закрытие гипермаркетов сети в Ростовской области

Сюжет
Санкции
Информация об уходе сети «Ашан» из России является слухом, сообщили в пресс-службе компании РИА «Новости».

Французские СМИ опубликовали статьи о том, что сеть гипермаркетов «Ашан» решила уйти из России. По их данным, компания уже нашла два потенциальных покупателя, и переговоры с ними вышли на финальную стадию.

Но в пресс-службе сети гипермаркетов эту информацию опровергли, назвав её «слухами».

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже „Ашан Ритейл Россия“ и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали», — заверили представители сети.

В Ростове работают три гипермаркета «Ашан»: на Пойменной, Омской, Обсерваторной. Ещё один магазин находится в пригороде, на Аксайском проспекте.

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Ранее сообщалось, что после ухода западных брендов ТЦ «Горизонт» в Ростове увеличил прибыль в семь раз.

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