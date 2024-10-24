Стала известна судьба гипермаркетов французской сети «Ашан» в Ростове

Posted 24 октября, 12:52
Published 24 октября, 12:52
Modified 24 октября, 13:29
Updated 24 октября, 13:29
Французские СМИ опубликовали статьи о том, что сеть гипермаркетов «Ашан» решила уйти из России. По их данным, компания уже нашла два потенциальных покупателя, и переговоры с ними вышли на финальную стадию.
Но в пресс-службе сети гипермаркетов эту информацию опровергли, назвав её «слухами».
«Уже несколько лет ходят слухи о продаже „Ашан Ритейл Россия“ и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали», — заверили представители сети.
В Ростове работают три гипермаркета «Ашан»: на Пойменной, Омской, Обсерваторной. Ещё один магазин находится в пригороде, на Аксайском проспекте.
Ранее сообщалось, что после ухода западных брендов ТЦ «Горизонт» в Ростове увеличил прибыль в семь раз.