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Posted 24 октября, 10:51

Published 24 октября, 10:51

Modified 24 октября, 10:53

Updated 24 октября, 10:53

Стало известно, где купить самые дешевые квартиры в новостройках Ростова

Стало известно, где купить самые дешевые квартиры в новостройках Ростова

24 октября 2024, 10:51
Фото: Unsplash
Стало известно, где купить самые дешевые квартиры в новостройках Ростова

Ростов вошел в десятку миллионников России с большой долей новостроек

Ростов вошел в десятку мегаполисов России по доле жилых домов, построенных за последние пять лет (2,5%). В каких районах города можно купить самое дешевое жилье, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Цены в разных районах заметно отличаются. Самые доступные варианты, по данным на октябрь 2024 года, находятся в Пролетарском районе (Нахичевань, Александровка). Там один квадратный метр стоит от 53 тысяч рублей.

В Ленинском районе цены начинаются от 95 тысяч рублей за квадратный метр. А самые дорогие варианты находятся в Кировском районе. Стоимость квадратного метра стартует от 114 тысяч и доходит до 536 тысяч рублей. Например, элитная квартира в ЖК, который построили пару лет назад, обойдется минимум в 255 тысяч рублей за квадрат.

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Эксперты объясняют такую стоимость повышенным качеством жилья. Это и современные технологии, и закрытые дворы, и консьержи, и лобби, и подземные парковки.

По состоянию на октябрь 2024 года, Ростов занял восьмое место по доле новостроек в городе за последние пять лет (2,5%). В тройку лидеров вошли Краснодар (5,9%), Волгоград (3,2%) и Красноярск (3%).

Ранее стало известно о рекордном подорожании арендного жилья в Ростове.

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