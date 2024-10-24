Стало известно, где купить самые дешевые квартиры в новостройках Ростова

Posted 24 октября, 10:51
Published 24 октября, 10:51
Modified 24 октября, 10:53
Updated 24 октября, 10:53
Цены в разных районах заметно отличаются. Самые доступные варианты, по данным на октябрь 2024 года, находятся в Пролетарском районе (Нахичевань, Александровка). Там один квадратный метр стоит от 53 тысяч рублей.
В Ленинском районе цены начинаются от 95 тысяч рублей за квадратный метр. А самые дорогие варианты находятся в Кировском районе. Стоимость квадратного метра стартует от 114 тысяч и доходит до 536 тысяч рублей. Например, элитная квартира в ЖК, который построили пару лет назад, обойдется минимум в 255 тысяч рублей за квадрат.
Эксперты объясняют такую стоимость повышенным качеством жилья. Это и современные технологии, и закрытые дворы, и консьержи, и лобби, и подземные парковки.
По состоянию на октябрь 2024 года, Ростов занял восьмое место по доле новостроек в городе за последние пять лет (2,5%). В тройку лидеров вошли Краснодар (5,9%), Волгоград (3,2%) и Красноярск (3%).
Ранее стало известно о рекордном подорожании арендного жилья в Ростове.