Стало известно, где купить самые дешевые квартиры в новостройках Ростова

В Ленинском районе цены начинаются от 95 тысяч рублей за квадратный метр. А самые дорогие варианты находятся в Кировском районе. Стоимость квадратного метра стартует от 114 тысяч и доходит до 536 тысяч рублей. Например, элитная квартира в ЖК, который построили пару лет назад, обойдется минимум в 255 тысяч рублей за квадрат.