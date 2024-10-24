Стало известно, в чём подозревают главу администрации Зернограда Полищук

Posted 24 октября, 15:25
Published 24 октября, 15:25
Modified 24 октября, 15:48
Updated 24 октября, 15:48
Зерноградский районный суд избрал меру пресечения главе местной администрации Ирине Полищук. Против неё возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Чиновницу отправили под арест на один месяц и 15 суток — до 6 декабря включительно.
РИА «Новости» сообщает, что Ирину Полищук задержали сотрудники управления ФСБ по Ростовской области. По версии следствия, глава администрации приняла работы по ремонту дорог «по существенно завышенной стоимости».
Ирина Полищук заняла должность сити-менеджера Зернограда в 2021 году. В прошлому году её переизбрали.