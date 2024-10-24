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Posted 24 октября, 15:25

Published 24 октября, 15:25

Modified 24 октября, 15:48

Updated 24 октября, 15:48

Задержанную главу администрации Зернограда Ирину Полищук подозревают в превышении должностных полномочий

Стало известно, в чём подозревают главу администрации Зернограда Полищук

24 октября 2024, 15:25
Фото: Администрация Зерноградского района
Задержанную главу администрации Зернограда Ирину Полищук подозревают в превышении должностных полномочий

Суд арестовал главу Зернограда Полищук на месяц из-за превышения полномочий

Задержанную главу администрации Зернограда Ирину Полищук подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Зерноградский районный суд избрал меру пресечения главе местной администрации Ирине Полищук. Против неё возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Чиновницу отправили под арест на один месяц и 15 суток — до 6 декабря включительно.

Задержана скандальная глава администрации Зернограда Ирина Полищук
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РИА «Новости» сообщает, что Ирину Полищук задержали сотрудники управления ФСБ по Ростовской области. По версии следствия, глава администрации приняла работы по ремонту дорог «по существенно завышенной стоимости».

Ирина Полищук заняла должность сити-менеджера Зернограда в 2021 году. В прошлому году её переизбрали.

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