Стоимость бензина в Ростовской области превысила 77 рублей

Posted 24 октября, 06:14
Published 24 октября, 06:14
Modified 24 октября, 06:16
Updated 24 октября, 06:16
Речь идет о бензине АИ-98. По итогам первой недели октября он стоил 76,07 рубля за литр. За пару недель стоимость подскочила почти на рубль — до 77,01 рубля. По данным на 21 октября, АИ-92 подорожал на 15 копеек — до 53,94 рубля, а АИ-95 — на 18 копеек, до 60,33 рубля. Дизельное топливо теперь обходится в 63,33 рубля (на 27 копеек больше).
В среднем стоимость бензина в регионе выросла на 29 копеек — до 60,26 рубля. Среди субъектов Южного Федерального округа это не самая высокая цена.
В тройке лидеров стоят Республики Крым (70, 56 рубля), Адыгея (65,72 рубля) и город Севастополь (65,30 рубля). Почти как на Дону, цены на топливо остаются в Краснодарском крае (60,4 рубля).
Дешевле всего покупать бензин в Волгоградской области (58,9 рубля), Республике Калмыкии (59,17 рубля) и в Астраханской области (59,59 рубля).