Стоимость бензина в Ростовской области превысила 77 рублей

Речь идет о бензине АИ-98. По итогам первой недели октября он стоил 76,07 рубля за литр. За пару недель стоимость подскочила почти на рубль — до 77,01 рубля. По данным на 21 октября, АИ-92 подорожал на 15 копеек — до 53,94 рубля, а АИ-95 — на 18 копеек, до 60,33 рубля. Дизельное топливо теперь обходится в 63,33 рубля (на 27 копеек больше).