Цыгане нагрянули в отдел полиции под Ростовом после задержания рабовладельца

По информации ОСН со ссылкой на telegram-канал Don Mash, табор заявился, когда освобожденные из рабства люди готовились к очной ставке с бывшим хозяином Раджем Лиманским. Цыгане кричали, что обвинения ложные, затем грозили вернуть потерпевших на поля. После угроз некоторые из освобожденных работников засомневались, стоит ли давать показания.