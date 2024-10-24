Цыгане нагрянули в отдел полиции под Ростовом после задержания рабовладельца

Posted 24 октября, 09:36
Published 24 октября, 09:36
Modified 24 октября, 09:38
Updated 24 октября, 09:38
В Аксайском районе Ростовской области родственники рабовладельца, которого задержали накануне, пришли защитить его честь.
По информации ОСН со ссылкой на telegram-канал Don Mash, табор заявился, когда освобожденные из рабства люди готовились к очной ставке с бывшим хозяином Раджем Лиманским. Цыгане кричали, что обвинения ложные, затем грозили вернуть потерпевших на поля. После угроз некоторые из освобожденных работников засомневались, стоит ли давать показания.
На свободе люди находятся всего несколько дней. Их долгое время незаконно удерживали на ферме в поселке Слава Труда. Женщины трудились на кухне, мужчины — в полях. Ежедневная работа оплачивалась чаем и хлебом, жили все в грязных старых бараках, как скот.
Выбраться самостоятельно из таких условий не удавалось. Тех, кто пытался сбежать, жестоко избивали, а телефоны, деньги и документы отбирали.