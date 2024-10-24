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Posted 24 октября, 09:36

Published 24 октября, 09:36

Modified 24 октября, 09:38

Updated 24 октября, 09:38

Цыгане напали на отдел полиции под Ростовом после задержания рабовладельца

Цыгане нагрянули в отдел полиции под Ростовом после задержания рабовладельца

24 октября 2024, 09:36
Фото: rostovgazeta.ru
Цыгане напали на отдел полиции под Ростовом после задержания рабовладельца
После того, как задержали Раджа Лиманского, подозреваемого в использовании рабского труда, его родственники напали на отдел полиции под Ростовом, сообщают СМИ.

В Аксайском районе Ростовской области родственники рабовладельца, которого задержали накануне, пришли защитить его честь.

По информации ОСН со ссылкой на telegram-канал Don Mash, табор заявился, когда освобожденные из рабства люди готовились к очной ставке с бывшим хозяином Раджем Лиманским. Цыгане кричали, что обвинения ложные, затем грозили вернуть потерпевших на поля. После угроз некоторые из освобожденных работников засомневались, стоит ли давать показания.

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Цыгане напали на отдел полиции под Ростовом после задержания рабовладельцаЦыгане напали на отдел полиции под Ростовом после задержания рабовладельца
Цыгане напали на отдел полиции под Ростовом после задержания рабовладельца. Фото: тг канал don_mash

На свободе люди находятся всего несколько дней. Их долгое время незаконно удерживали на ферме в поселке Слава Труда. Женщины трудились на кухне, мужчины — в полях. Ежедневная работа оплачивалась чаем и хлебом, жили все в грязных старых бараках, как скот.

Выбраться самостоятельно из таких условий не удавалось. Тех, кто пытался сбежать, жестоко избивали, а телефоны, деньги и документы отбирали.

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