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Posted 24 октября, 09:07

Published 24 октября, 09:07

Modified 24 октября, 09:09

Updated 24 октября, 09:09

В донской столице стартовал форум молодых организаторов выборов

В донской столице стартовал форум молодых организаторов выборов

24 октября 2024, 09:07
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
Форум для членов участковых избирательных комиссий от 18 до 35 лет заработал в Ростове. Он будет идти три дня, с 23 по 25 октября.

За это время молодые организаторы выборов обсудят деятельность избирательных комиссий по повышению электоральной культуры избирателей Ростовской области, проведут правовой разбор реальных ситуаций, возникающих на избирательном участке в дни выборов, а также разработают и защитят творческие проекты, направленные на формирование электоральных ценностей.

Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

Всех участников мероприятия ожидают тренинги, которые так необходимы специалистам в работе с людьми и различные интеллектуальные состязания, направленные на развитие профессиональных и психологических навыков.

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