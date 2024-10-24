В донской столице стартовал форум молодых организаторов выборов

Posted 24 октября, 09:07
Published 24 октября, 09:07
Modified 24 октября, 09:09
Updated 24 октября, 09:09
За это время молодые организаторы выборов обсудят деятельность избирательных комиссий по повышению электоральной культуры избирателей Ростовской области, проведут правовой разбор реальных ситуаций, возникающих на избирательном участке в дни выборов, а также разработают и защитят творческие проекты, направленные на формирование электоральных ценностей.
Всех участников мероприятия ожидают тренинги, которые так необходимы специалистам в работе с людьми и различные интеллектуальные состязания, направленные на развитие профессиональных и психологических навыков.