В донской столице стартовал форум молодых организаторов выборов

Форум для членов участковых избирательных комиссий от 18 до 35 лет заработал в Ростове. Он будет идти три дня, с 23 по 25 октября.

За это время молодые организаторы выборов обсудят деятельность избирательных комиссий по повышению электоральной культуры избирателей Ростовской области, проведут правовой разбор реальных ситуаций, возникающих на избирательном участке в дни выборов, а также разработают и защитят творческие проекты, направленные на формирование электоральных ценностей. Фото: Избирательная комиссия Ростовской области Всех участников мероприятия ожидают тренинги, которые так необходимы специалистам в работе с людьми и различные интеллектуальные состязания, направленные на развитие профессиональных и психологических навыков.