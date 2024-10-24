В Ростове-на-Дону срочно эвакуировали ТЦ «Рио». Что там произошло?

Posted 24 октября, 11:36
Published 24 октября, 11:36
Modified 24 октября, 11:38
Updated 24 октября, 11:38
Около 12.00 мск 24 октября в Ростове-на-Дону эвакуировали здание торгового центра «Рио», расположенного по адресу проспект Михаила Нагибина, 17. Очевидцы сообщают, что на улицу вывели весь персонал и посетителей ТЦ.
Добавим, что до сих пор неизвестно, что именно там произошло. Правоохранительные службы не давали официальных комментариев по поводу инцидента.
Однако стоит отметить, что некоторые жители Ростова-на-Дону утверждают, что эвакуации не было: «Я минуты три назад доставку забирал оттуда».
«Я вообще сижу тут и ем», — добавил пользователь.
«Видимо, все решили, может учебная просто», — подумал другой подписчик.
Другие же подтвердили что персонал и посетителей просили покинуть здание.
До этого месяц назад подобная ситуация сложилась в торговом центре «Мега» в Ростове-на-Дону. Подробнее об эвакуации в материале RostovGazeta.