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Posted 24 октября, 11:36

Published 24 октября, 11:36

Modified 24 октября, 11:38

Updated 24 октября, 11:38

ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону срочно эвакуировали ТЦ «Рио». Что там произошло?

24 октября 2024, 11:36
Фото: МЧС. Для иллюстрации
ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону

ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошла экстренная эвакуация всех посетителей и сотрудников торгового центра «Рио», информирует телеграм-канал «Это Ростов новости».

Около 12.00 мск 24 октября в Ростове-на-Дону эвакуировали здание торгового центра «Рио», расположенного по адресу проспект Михаила Нагибина, 17. Очевидцы сообщают, что на улицу вывели весь персонал и посетителей ТЦ.

Добавим, что до сих пор неизвестно, что именно там произошло. Правоохранительные службы не давали официальных комментариев по поводу инцидента.

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Однако стоит отметить, что некоторые жители Ростова-на-Дону утверждают, что эвакуации не было: «Я минуты три назад доставку забирал оттуда».

«Я вообще сижу тут и ем», — добавил пользователь.

«Видимо, все решили, может учебная просто», — подумал другой подписчик.

Другие же подтвердили что персонал и посетителей просили покинуть здание.

До этого месяц назад подобная ситуация сложилась в торговом центре «Мега» в Ростове-на-Дону. Подробнее об эвакуации в материале RostovGazeta.

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