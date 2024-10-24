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Posted 24 октября, 09:32

Published 24 октября, 09:32

Modified 24 октября, 09:34

Updated 24 октября, 09:34

В Ростове-на-Дону сутки не могут найти 14-летнюю школьницу

В Ростове-на-Дону сутки не могут найти 14-летнюю школьницу

24 октября 2024, 09:32
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону сутки не могут найти 14-летнюю школьницу
Сотрудники полиции разыскивают 14-летнюю девочку Валерию Т. в Ростове-на-Дону, о которой ничего не известно уже больше суток, информирует ГУ МВД региона.

Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение 14-летней жительницы Ростова-на-Дону. Школьница ушла из дома 23 октября около 07.40 мск и до сих пор не вернулась.

Родители рассказали, что Валерия может быть одета в серую куртку, черные джинсы и кроссовки. С собой девочка взяла черный рюкзак.

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Если вам известна какая-либо информация о пропавшей, то вы можете передать ее сотрудникам полиции по следующим номерам телефонов: 8 (863) 249-29-20, 02 либо 102.

До этого дело о пропавшей спортсменке Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону передали в центральный аппарат СК. Девушку не могут найти уже восемь месяцев. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

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