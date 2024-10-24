В Ростове за школьниками следят в туалете, а в Зернограде задержали скандальную главу

Ирина Полищук занимает должность главы администрации Зернограда с 2021 года. За время её руководства в городе произошло несколько скандалов. Зерноград, в котором живут 24 тысячи человек, несколько раз полностью оставался без водоснабжения более чем на сутки. Жители жаловались, что власти не организуют своевременный подвоз воды. После очередного прорыва трубы Полищук заявила, что причиной ЧП стала «диверсия». За это её привлекли к административной ответственности и штрафу по статье о распространении фейков.