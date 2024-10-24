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Posted 24 октября, 15:12

Published 24 октября, 15:12

Modified 24 октября, 15:14

Updated 24 октября, 15:14

В Ростове за школьниками следят в туалете, а в Зернограде задержали скандальную главу

В Ростове за школьниками следят в туалете, а в Зернограде задержали скандальную главу

24 октября 2024, 15:12
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове за школьниками следят в туалете, а в Зернограде задержали скандальную главу
В лицее Ростова разгорелся скандал из-за камеры в туалете, тем временем в Зернограде задержана глава местной администрации, а дорожники парализовали движение на улице Малиновского.

Наблюдение в туалете

В соцсетях разлетелось фото из мужского туалета в лицее №65 на улице Ларина в Ростове. Там заметили камеру наблюдения на потолке. Судя по снимкам, она располагалась на выходе из уборной. Ранее об установленных в школьных туалетах камерах сообщалось в других городах России. Там это решение объясняли необходимостью следить за дисциплиной в уборных из-за курения и драк.

Большинство ростовчан такую инициативу не поняли. Они пишут в соцсетях, что камеры нарушают приватность детей. Другие спорят, указывая, что дети устраивают в туалетах драки и погромы.

В департаменте образования Ростова поспешили заверить, что камера в лицее №65 была муляжом. Сейчас её уже демонтировали.

Власти Ростова назвали муляжом камеру в школьном туалете
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Задержание главы города

В пресс-службе судов Ростовской области подтвердили задержание главы администрации Зернограда Ирины Полищук. Материалы по её делу поступили в суд. Подробностей о том, за что задержали чиновницу пока нет.

Ирина Полищук занимает должность главы администрации Зернограда с 2021 года. За время её руководства в городе произошло несколько скандалов. Зерноград, в котором живут 24 тысячи человек, несколько раз полностью оставался без водоснабжения более чем на сутки. Жители жаловались, что власти не организуют своевременный подвоз воды. После очередного прорыва трубы Полищук заявила, что причиной ЧП стала «диверсия». За это её привлекли к административной ответственности и штрафу по статье о распространении фейков.

Ирина Полищук занимает должность главы администрации Зернограда с 2021 года.Ирина Полищук занимает должность главы администрации Зернограда с 2021 года.
Ирина Полищук занимает должность главы администрации Зернограда с 2021 года.. Фото: t.me/glavazernograd
Задержана скандальная глава администрации Зернограда Ирина Полищук
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Скованная дорога

Дорожные рабочие приступили к ремонту очередного участка улицы Малиновского. Летом там в порядок привели отрезок от Коммунистического до Всесоюзной. Теперь ремонтируют участок от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до Доватора.

Малиновского известна как одна из самых загруженных улиц в Ростове. Пробки в несколько километров собираются там регулярно, особенно в утренние и вечерние часы. Ремонтные работы только усугубили ситуацию. Дорожный затор там протянулся уже более чем на пять километров: от Таганрогской до Всесоюзной.

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