В «Службе городских кладбищ» сообщили, где в Ростове еще можно хоронить умерших

Posted 24 октября, 15:18
Published 24 октября, 15:18
Modified 24 октября, 15:20
Updated 24 октября, 15:20
Напомним, что заполнение кладбища «Ростовское» на 98% вызвало вопросы у экспертов. Многие посчитали ситуацию критической. В частности, представитель ритуальных услуг поделился с корреспондентом RostovGazeta информацией, что хоронить теперь будут якобы на Северном кладбище, которое до сих пор официально не закрыто.
В МКУ «Служба городских кладбищ» подтвердили, что Северное кладбище открыто для прямых захоронений. Однако о возможном сносе деревьев для размещения новых кварталов здесь информацией не располагают.
В муниципальном учреждении также отметили, что на территории Ростова есть кладбища, на которых и сегодня разрешены родственные подзахоронения и захоронения урн с прахом. Таковыми являются Северное городское, Братское, Еврейско-Татарское, Пролетарское, Александровское и Верхне-Гниловское.
В ответе на официальный запрос RostovGazeta уточняется, что кладбище «Ростовское» было создано в 2019 году на землях колхоза «Колос» в Мясниковском районе. В распоряжении «Службы городских кладбищ» отсутствуют документы о том, на какой срок оно было рассчитано. Сегодня МКУ ожидает начала строительства второй очереди кладбища. Но не располагает точной информацией о дате его начала.