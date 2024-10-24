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Posted 24 октября, 15:18

Published 24 октября, 15:18

Modified 24 октября, 15:20

Updated 24 октября, 15:20

Власти объяснили, какие кладбища в Ростове остались для захоронений

В «Службе городских кладбищ» сообщили, где в Ростове еще можно хоронить умерших

24 октября 2024, 15:18
Фото: wikimedia.org
Власти объяснили, какие кладбища в Ростове остались для захоронений
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Эксклюзив
В настоящий момент на территории муниципального кладбища «Ростовское» предоставлено более чем 98% мест захоронений, сообщили RostovGazeta в МКУ «Служба городских кладбищ».

Напомним, что заполнение кладбища «Ростовское» на 98% вызвало вопросы у экспертов. Многие посчитали ситуацию критической. В частности, представитель ритуальных услуг поделился с корреспондентом RostovGazeta информацией, что хоронить теперь будут якобы на Северном кладбище, которое до сих пор официально не закрыто.

В МКУ «Служба городских кладбищ» подтвердили, что Северное кладбище открыто для прямых захоронений. Однако о возможном сносе деревьев для размещения новых кварталов здесь информацией не располагают.

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В муниципальном учреждении также отметили, что на территории Ростова есть кладбища, на которых и сегодня разрешены родственные подзахоронения и захоронения урн с прахом. Таковыми являются Северное городское, Братское, Еврейско-Татарское, Пролетарское, Александровское и Верхне-Гниловское.

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В ответе на официальный запрос RostovGazeta уточняется, что кладбище «Ростовское» было создано в 2019 году на землях колхоза «Колос» в Мясниковском районе. В распоряжении «Службы городских кладбищ» отсутствуют документы о том, на какой срок оно было рассчитано. Сегодня МКУ ожидает начала строительства второй очереди кладбища. Но не располагает точной информацией о дате его начала.

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