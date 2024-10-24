В «Службе городских кладбищ» сообщили, где в Ростове еще можно хоронить умерших

В ответе на официальный запрос RostovGazeta уточняется, что кладбище «Ростовское» было создано в 2019 году на землях колхоза «Колос» в Мясниковском районе. В распоряжении «Службы городских кладбищ» отсутствуют документы о том, на какой срок оно было рассчитано. Сегодня МКУ ожидает начала строительства второй очереди кладбища. Но не располагает точной информацией о дате его начала.