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Posted 24 октября, 13:26

Published 24 октября, 13:26

Modified 24 октября, 13:28

Updated 24 октября, 13:28

После возмущений в соцсетях в лицее Ростова убрали камеру из туалета

Власти Ростова назвали муляжом камеру в школьном туалете

24 октября 2024, 13:26
Фото: 1MI
После возмущений в соцсетях в лицее Ростова убрали камеру из туалета

После возмущений в соцсетях в лицее Ростова убрали камеру из туалета

В туалете лицея №65 был муляж камеры наблюдения, сообщили в департаменте образования Ростова-на-Дону.

В Сети разлетелось фото из мужского туалета в лицее №65 на улице Ларина. Там заметили камеру наблюдения. Судя по снимкам, она располагалась на выходе из уборной. Ранее об установленных в школьных туалетах камерах сообщали в других городах России. Там это решение мотивировали необходимостью следить за дисциплиной в уборных из-за курения и драк.

Камеры видеонаблюдения заметили в туалете одной из школ Ростова-на-Дону
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Но ростовчане такую идею не оценили. В социальных сетях они пишут: «Это просто нарушение прав детей. Как, извините, под камерами в туалет сходить? Какой-то сюр».

Вскоре в департаменте образования Ростова пояснили, что камера была муляжом. Сейчас её демонтировали.

Ранее омбудсмен рассказал, как будут сокращать образование в школах Ростова.

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