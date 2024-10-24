Власти Ростова назвали муляжом камеру в школьном туалете

В Сети разлетелось фото из мужского туалета в лицее №65 на улице Ларина. Там заметили камеру наблюдения. Судя по снимкам, она располагалась на выходе из уборной. Ранее об установленных в школьных туалетах камерах сообщали в других городах России. Там это решение мотивировали необходимостью следить за дисциплиной в уборных из-за курения и драк.