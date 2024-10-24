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Posted 24 октября, 19:09

Published 24 октября, 19:09

Modified 24 октября, 19:11

Updated 24 октября, 19:11

Водитель легковушки устроил массовое ДТП с электробусом в Ростове и перевернулся

Водитель легковушки перевернулся в массовом ДТП с электробусом в Ростове

24 октября 2024, 19:09
Фото: 1MI
Водитель легковушки устроил массовое ДТП с электробусом в Ростове и перевернулся
В микрорайоне Военвед Ростова-на-Дону произошла массовая авария с участием электробуса с десятками людей, сообщают очевидцы в соцсетях.

Пассажиры 24 октября поделились кадрами с места происшествия на улице Таганрогской в telegram-канале «Это Ростов новости». По словам свидетелей, Mercedes на полном ходу врезался в кроссовер и зацепил электробус. После этого легковушка перевернулась вверх колесами.

Водитель и пассажиры общественного транспорта выскочили из салона. Люди пытались помочь тем, кто был внутри опрокинувшегося авто.

Видео: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/69428
. Водитель легковушки устроил массовое ДТП с электробусом в Ростове и перевернулся
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— Людей оттуда надо вытаскивать! Вызывает «скорую» кто-нибудь? — кричат за кадром.

Вскоре удалось перевернуть немецкое авто. Рядом с ним, по словам очевидцев, на колеса поставили и Renault, который завалился на бок.

— Куда спешил, туда не доехал. Помимо своей тачки, еще и чужую испортил, — возмущаются в комментариях подписчики.

В этот же день в городе Шахты водитель легковушки погиб в аварии с самосвалом.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Массовая авария#Шахты#Соцсети#Электробус#Mercedes
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