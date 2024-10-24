Водитель легковушки перевернулся в массовом ДТП с электробусом в Ростове

Posted 24 октября, 19:09
Published 24 октября, 19:09
Modified 24 октября, 19:11
Updated 24 октября, 19:11
Пассажиры 24 октября поделились кадрами с места происшествия на улице Таганрогской в telegram-канале «Это Ростов новости». По словам свидетелей, Mercedes на полном ходу врезался в кроссовер и зацепил электробус. После этого легковушка перевернулась вверх колесами.
Водитель и пассажиры общественного транспорта выскочили из салона. Люди пытались помочь тем, кто был внутри опрокинувшегося авто.
— Людей оттуда надо вытаскивать! Вызывает «скорую» кто-нибудь? — кричат за кадром.
Вскоре удалось перевернуть немецкое авто. Рядом с ним, по словам очевидцев, на колеса поставили и Renault, который завалился на бок.
— Куда спешил, туда не доехал. Помимо своей тачки, еще и чужую испортил, — возмущаются в комментариях подписчики.
В этот же день в городе Шахты водитель легковушки погиб в аварии с самосвалом.