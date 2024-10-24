Водитель легковушки перевернулся в массовом ДТП с электробусом в Ростове

Пассажиры 24 октября поделились кадрами с места происшествия на улице Таганрогской в telegram-канале «Это Ростов новости». По словам свидетелей, Mercedes на полном ходу врезался в кроссовер и зацепил электробус. После этого легковушка перевернулась вверх колесами.