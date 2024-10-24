Всегда онлайн: ростовчане еще активнее используют мобильный интернет

Posted 24 октября, 12:43
Published 24 октября, 12:43
Modified 24 октября, 12:45
Updated 24 октября, 12:45
T2 проанализировала объем потребления data-трафика клиентами в Ростовской области. По данным компании, в 2024 году жители региона пользовались мобильным интернетом на 17% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на август и сентябрь: в это время ростовчане и гости региона использовали 26% от общего объема потребляемого интернет-трафика с начала года.
На рост активности, в том числе, оказали влияние работы по улучшению сетевой инфраструктуры, которые оператор регулярно проводит как в крупных городах региона, так и в небольших поселениях. Так, с начала текущего года техническая дирекция T2 усилила сеть в 18 городах и 23 районах региона, в числе которых — Азовский, Аксайский, Багаевский, Миллеровский, Тарасовский и другие. Компания не только расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета в регионе, но и модернизировала более 10% базовых станций. Особое внимание T2 уделила местам притяжения ростовчан и гостей области.
Усиление сетевой инфраструктуры в регионе также положительно сказалось на средней скорости 4G-интернета. Несмотря на высокую нагрузку на сеть, с начала года этот показатель в Ростовской области увеличился на 15%.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:
«Мы ежегодно фиксируем рост 4G-трафика в Ростовской области, и эта тенденция будет усиливаться. Динамика связана не только с растущей туристической привлекательностью региона, но и повсеместной цифровизацией: люди все чаще учатся онлайн, совершают покупки, общаются с близкими с помощью мессенджеров и соцсетей, в том числе в видеоформате. Всеми этими возможностями сейчас активно пользуются и жители небольших поселений, поэтому мы планомерно вводим в эксплуатацию новые базовые станции не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. Так, непрерывно развивая и усиливая сетевую инфраструктуру в регионе, мы не только обеспечиваем высокое качество связи T2, но и помогаем людям расширять цифровые возможности».