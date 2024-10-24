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Posted 24 октября, 12:43

Published 24 октября, 12:43

Modified 24 октября, 12:45

Updated 24 октября, 12:45

Всегда онлайн: ростовчане еще активнее используют мобильный интернет

Всегда онлайн: ростовчане еще активнее используют мобильный интернет

24 октября 2024, 12:43
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 МОБАЙЛ». erid: LjN8KJt9C
T2 провела анализ интернет-активности клиентов на территории Ростовской области. Исследования показали, что за три квартала 2024 года пользователи в регионе скачали на 17% больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года.

T2 проанализировала объем потребления data-трафика клиентами в Ростовской области. По данным компании, в 2024 году жители региона пользовались мобильным интернетом на 17% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на август и сентябрь: в это время ростовчане и гости региона использовали 26% от общего объема потребляемого интернет-трафика с начала года.

На рост активности, в том числе, оказали влияние работы по улучшению сетевой инфраструктуры, которые оператор регулярно проводит как в крупных городах региона, так и в небольших поселениях. Так, с начала текущего года техническая дирекция T2 усилила сеть в 18 городах и 23 районах региона, в числе которых — Азовский, Аксайский, Багаевский, Миллеровский, Тарасовский и другие. Компания не только расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета в регионе, но и модернизировала более 10% базовых станций. Особое внимание T2 уделила местам притяжения ростовчан и гостей области.

Усиление сетевой инфраструктуры в регионе также положительно сказалось на средней скорости 4G-интернета. Несмотря на высокую нагрузку на сеть, с начала года этот показатель в Ростовской области увеличился на 15%.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Мы ежегодно фиксируем рост 4G-трафика в Ростовской области, и эта тенденция будет усиливаться. Динамика связана не только с растущей туристической привлекательностью региона, но и повсеместной цифровизацией: люди все чаще учатся онлайн, совершают покупки, общаются с близкими с помощью мессенджеров и соцсетей, в том числе в видеоформате. Всеми этими возможностями сейчас активно пользуются и жители небольших поселений, поэтому мы планомерно вводим в эксплуатацию новые базовые станции не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. Так, непрерывно развивая и усиливая сетевую инфраструктуру в регионе, мы не только обеспечиваем высокое качество связи T2, но и помогаем людям расширять цифровые возможности».
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