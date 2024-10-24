Всегда онлайн: ростовчане еще активнее используют мобильный интернет

На рост активности, в том числе, оказали влияние работы по улучшению сетевой инфраструктуры, которые оператор регулярно проводит как в крупных городах региона, так и в небольших поселениях. Так, с начала текущего года техническая дирекция T2 усилила сеть в 18 городах и 23 районах региона, в числе которых — Азовский, Аксайский, Багаевский, Миллеровский, Тарасовский и другие. Компания не только расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета в регионе, но и модернизировала более 10% базовых станций. Особое внимание T2 уделила местам притяжения ростовчан и гостей области.