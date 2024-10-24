Задержана скандальная глава администрации Зернограда Ирина Полищук

Работа Полищук как руководителя ознаменовалась рядом скандалов. Зерноград, в котором живут 24 тысячи человек, несколько раз полностью оставался без водоснабжения более чем на сутки. Люди жаловались, что власти не организуют своевременный подвоз воды. После очередного прорыва трубы Полищук заявила, что причиной ЧП стала «диверсия». Затем её привлекли к административной ответственности и штрафу за ложную информацию.