Задержана скандальная глава администрации Зернограда Ирина Полищук

Posted 24 октября, 14:44
Published 24 октября, 14:44
Modified 24 октября, 14:46
Updated 24 октября, 14:46
Официально о задержании чиновницы правоохранительные органы не сообщали. По данным СМИ, Полищук задержали накануне. 24 октября Зерноградский городской суд должен был вынести решение об избрании главе администрации меры пресечения.
Ирина Полищук занимает должность сити-менеджера Зернограда в 2021 году. В прошлому году её переизбрали.
Работа Полищук как руководителя ознаменовалась рядом скандалов. Зерноград, в котором живут 24 тысячи человек, несколько раз полностью оставался без водоснабжения более чем на сутки. Люди жаловались, что власти не организуют своевременный подвоз воды. После очередного прорыва трубы Полищук заявила, что причиной ЧП стала «диверсия». Затем её привлекли к административной ответственности и штрафу за ложную информацию.