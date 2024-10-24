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Posted 24 октября, 09:41

Published 24 октября, 09:41

Modified 24 октября, 09:43

Updated 24 октября, 09:43

КамАЗ, Газель, легковушка и кроссовер попали в ДТП в Ростове-на-Дону

Запчасти по дороге разлетелись: в Ростове на Совхозной столкнулись четыре автомобиля

24 октября 2024, 09:41
Фото: видео тг-канал «Это Ростов Новости». Изображение Midjourney
КамАЗ, Газель, легковушка и кроссовер попали в ДТП в Ростове-на-Дону

КамАЗ, Газель, легковушка и кроссовер попали в ДТП в Ростове-на-Дону

Четыре машины столкнулись на окраине Ростова утром 24 октября, кадры с места происшествия в соцсетях опубликовали очевидцы.

Водители автомобилей не поделили дорогу на улице Совхозной. Видео ДТП появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». На кадрах видно, что несколько машин получили механические повреждения.

Газель вылетела с проезжей части в кювет, едва не завалившись. Рядом на обочине стоит кроссовер со следами удара под багажником.

На дороге остались КамАЗ без видимых повреждений и легковушка с развороченным капотом. Запчасти разлетелись по проезжей части.

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Видео: тг-канал «Это Ростов Новости». Изображение Midjourney. КамАЗ, Газель, легковушка и кроссовер попали в ДТП в Ростове-на-Дону
— Там еще стояла машина с подбитым задним бампером и фарой. Возможно, не участник аварии, но мужчина делал фото авто, — добавили подписчики в комментариях.
— Как так жестко? — удивляются некоторые. — Мчали на выходные?

Днем ранее в крупное ДТП попала машина местного телеканала.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Автомобили#Социальные сети#КамАЗ#Газель#Происшествия
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