Запчасти по дороге разлетелись: в Ростове на Совхозной столкнулись четыре автомобиля

Posted 24 октября, 09:41
Published 24 октября, 09:41
Modified 24 октября, 09:43
Updated 24 октября, 09:43
Водители автомобилей не поделили дорогу на улице Совхозной. Видео ДТП появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». На кадрах видно, что несколько машин получили механические повреждения.
Газель вылетела с проезжей части в кювет, едва не завалившись. Рядом на обочине стоит кроссовер со следами удара под багажником.
На дороге остались КамАЗ без видимых повреждений и легковушка с развороченным капотом. Запчасти разлетелись по проезжей части.
— Там еще стояла машина с подбитым задним бампером и фарой. Возможно, не участник аварии, но мужчина делал фото авто, — добавили подписчики в комментариях.
— Как так жестко? — удивляются некоторые. — Мчали на выходные?
Днем ранее в крупное ДТП попала машина местного телеканала.