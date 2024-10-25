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Posted 25 октября 2024, 10:29

Published 25 октября 2024, 10:29

Modified 25 октября 2024, 10:31

Updated 25 октября 2024, 10:31

Автобус №83 попал в аварию с Газелью на Северном в Ростове

Автобус №83 попал в аварию с Газелью на Северном в Ростове

25 октября 2024, 10:29
Фото: иллюстрация. 1MI. Автобус №83 попал в аварию с Газелью на Северном в Ростове
На проспекте Космонавтов в Ростове-на-Дону автобус №83 с пассажирами попал в ДТП с Газелью. Кадры с места аварии очевидцы разместили в соцсетях 25 октября.

По словам автора поста в telegram-канале «Северный Ростов-на-Дону News», фургон подрезал общественный транспорт возле ТРЦ «Парк» на пересечении с бульваром Комарова.

— И так транспорт забитый, еще и в ДТП попадает, — возмущаются пассажиры.

В комментариях пользователи мессенджера заметили, что «Газель» находилась как раз в своем ряду, а водитель автобуса, видимо, пытался перестроиться.

— Эти автобусы еще те стритрейсеры, для них правил нет, — пишут горожане.
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— Мало того, что ждешь его по полчаса, так он еще забитый и в ДТП попадает. А если перед этим еще и в пробке простоит, то явно не лучший день, — добавили другие.

Судя по кадрам, визуально повреждений практически нет. Пострадал ли кто-то в результате аварии, неизвестно: региональная ГАИ не пока комментировала происшествие.

Неделю назад в ДТП попал автобус №27. Водитель общественного транспорта свернул с дороги из-за неисправных тормозов и проломил стену частного дома.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Пассажиры#Авария#Пробка#Горожане#Бульвар Комарова#Газель
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