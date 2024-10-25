Автобус №83 попал в аварию с Газелью на Северном в Ростове

Posted 25 октября 2024, 10:29
Published 25 октября 2024, 10:29
Modified 25 октября 2024, 10:31
Updated 25 октября 2024, 10:31
По словам автора поста в telegram-канале «Северный Ростов-на-Дону News», фургон подрезал общественный транспорт возле ТРЦ «Парк» на пересечении с бульваром Комарова.
— И так транспорт забитый, еще и в ДТП попадает, — возмущаются пассажиры.
В комментариях пользователи мессенджера заметили, что «Газель» находилась как раз в своем ряду, а водитель автобуса, видимо, пытался перестроиться.
— Эти автобусы еще те стритрейсеры, для них правил нет, — пишут горожане.
— Мало того, что ждешь его по полчаса, так он еще забитый и в ДТП попадает. А если перед этим еще и в пробке простоит, то явно не лучший день, — добавили другие.
Судя по кадрам, визуально повреждений практически нет. Пострадал ли кто-то в результате аварии, неизвестно: региональная ГАИ не пока комментировала происшествие.
Неделю назад в ДТП попал автобус №27. Водитель общественного транспорта свернул с дороги из-за неисправных тормозов и проломил стену частного дома.