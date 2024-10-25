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Posted 25 октября, 10:39

Published 25 октября, 10:39

Modified 25 октября, 10:59

Updated 25 октября, 10:59

Пламя охватило автобус на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Автобус вспыхнул на ходу на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

25 октября 2024, 10:39
Фото: МЧС/иллюстрация. видео тг-канал don_mash
Пламя охватило автобус на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
В Чертковском районе автобус загорелся на федеральной трассе, кадрами с места событий делится Telegram-канал Don Mash.

Происшествие случилось днём 25 октября. На отрезке М-4 «Дон» в Чертковском районе загорелся автобус. По словам очевидцев, водитель почувствовал запах гари. Он остановился, чтобы проверить транспортное средство. Уже через несколько минут пламя полностью охватило автобус.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Автобус перевозил мешки с вещами.

В управлениях Госавтоинспекции и МЧС по региону официальными подробностями инцидента пока не делились.

Рядом с местом аварии на М-4 «Дон» собирается пробка, она уже достигла 12 километров.

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