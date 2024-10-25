Автобус вспыхнул на ходу на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Происшествие случилось днём 25 октября. На отрезке М-4 «Дон» в Чертковском районе загорелся автобус. По словам очевидцев, водитель почувствовал запах гари. Он остановился, чтобы проверить транспортное средство. Уже через несколько минут пламя полностью охватило автобус.