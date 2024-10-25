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Posted 25 октября, 12:50

Published 25 октября, 12:50

Modified 25 октября, 12:52

Updated 25 октября, 12:52

В Ростове 54 многоквартирных дома остались без теплоснабжения из-за аварии

Больше полусотни домов в Ростове остались без тепла и горячей воды. Что произошло?

25 октября 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове 54 многоквартирных дома остались без теплоснабжения из-за аварии
В Ростове-на-Дону произошла авария на тепловых сетях. В связи с этим сразу 54 многоквартирных дома остались без горячих батарей, информирует департамент ЖКХ и энергетики.

25 октября аварийная служба ООО «Ростовские тепловые сети» получила сигнал о возникновении дефекта на тепловых сетях в Октябрьском районе города. Бригада рабочих сразу же выехала на место аварии, но для устранения неполадок в 54 многоквартирных домах пришлось временно отключить отопление. Так, без теплоснабжения остались жители проспекта Ленина, улицы Ярослава Галана, переулка Ашхабадского и улицы Профинтерна.

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Добавим, что ориентировочно ремонтные работы завершатся до 20.00 мск.

Ранее юрист рассказала, куда звонить в Ростове-на-Дону из-за холодных батарей в квартире. Подробнее о решении проблемы в материале RostovGazeta.

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