Больше полусотни домов в Ростове остались без тепла и горячей воды. Что произошло?

Posted 25 октября, 12:50
Published 25 октября, 12:50
Modified 25 октября, 12:52
Updated 25 октября, 12:52
25 октября аварийная служба ООО «Ростовские тепловые сети» получила сигнал о возникновении дефекта на тепловых сетях в Октябрьском районе города. Бригада рабочих сразу же выехала на место аварии, но для устранения неполадок в 54 многоквартирных домах пришлось временно отключить отопление. Так, без теплоснабжения остались жители проспекта Ленина, улицы Ярослава Галана, переулка Ашхабадского и улицы Профинтерна.
Добавим, что ориентировочно ремонтные работы завершатся до 20.00 мск.
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