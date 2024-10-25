Больше полусотни домов в Ростове остались без тепла и горячей воды. Что произошло?

25 октября аварийная служба ООО «Ростовские тепловые сети» получила сигнал о возникновении дефекта на тепловых сетях в Октябрьском районе города. Бригада рабочих сразу же выехала на место аварии, но для устранения неполадок в 54 многоквартирных домах пришлось временно отключить отопление. Так, без теплоснабжения остались жители проспекта Ленина, улицы Ярослава Галана, переулка Ашхабадского и улицы Профинтерна.