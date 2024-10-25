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Posted 25 октября, 15:33

Published 25 октября, 15:33

Modified 25 октября, 15:33

Updated 25 октября, 15:33

Депутат рассказал, почему Украина не оставляет попытки атаковать Ростовскую область

Депутат рассказал, почему Украина не оставляет попытки атаковать Ростовскую область

25 октября 2024, 15:33
Фото: mil.ru
Депутат рассказал, почему Украина не оставляет попытки атаковать Ростовскую область
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Эксклюзив
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий сообщил RostovGazeta, что донской край для Украины — это как кость в горле. Поэтому попытки атаковать наш регион не прекращаются.

Напомним, что в Ростовской области военные регулярно отражают атаки украинских беспилотников.

Депутат напоминает, что Ростовская область занимает важное географическое положение, являясь хабом волонтерства и помощи новым территориям. Все это, по словам эксперта, успешно идет через донской край. Поэтому для ВСУ Ростовская область как кость в горле.

«У них огромное желание разрушить те логистические цепочки, которые идут через наш регион, посеять панику нашего населения. Но пока, а я надеюсь, что так будет всегда, у них ничего не получается», — отмечает Виктор Водолацкий.
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Спикер подчеркивает, что наши военнослужащие и наши ПВО активно работают, оберегая жителей региона от существующих угроз.

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