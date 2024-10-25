Депутат рассказал, почему Украина не оставляет попытки атаковать Ростовскую область

Posted 25 октября, 15:33
Published 25 октября, 15:33
Modified 25 октября, 15:33
Updated 25 октября, 15:33
Напомним, что в Ростовской области военные регулярно отражают атаки украинских беспилотников.
Депутат напоминает, что Ростовская область занимает важное географическое положение, являясь хабом волонтерства и помощи новым территориям. Все это, по словам эксперта, успешно идет через донской край. Поэтому для ВСУ Ростовская область как кость в горле.
«У них огромное желание разрушить те логистические цепочки, которые идут через наш регион, посеять панику нашего населения. Но пока, а я надеюсь, что так будет всегда, у них ничего не получается», — отмечает Виктор Водолацкий.
Спикер подчеркивает, что наши военнослужащие и наши ПВО активно работают, оберегая жителей региона от существующих угроз.