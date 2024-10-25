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Posted 25 октября, 13:13

Published 25 октября, 13:13

Modified 25 октября, 13:15

Updated 25 октября, 13:15

Дорожные работы парализовали движение при въезде в Ростов со стороны Чалтыря

Дорожные работы парализовали движение при въезде в Ростов со стороны Чалтыря

25 октября 2024, 13:13
Фото: Unsplash
Дорожные работы парализовали движение при въезде в Ростов со стороны Чалтыря
Многокилометровая пробка образовалась на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Чалтыря из-за дорожных работ, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Днем 25 октября дорожные работы на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской в Мясниковском районе Ростова-на-Дону образовали огромные пробки. Автомобили растянулись на 3,94 километра по трассе Е58 от реки Сухой Чалтырь до здания №230/1 по улице Малиновского. От данного строения пробка спускается по улице до строения № 196 (750 метров). Кроме того, движение парализовано и по улице Таганрогской от здания №179 до дома №229 (950 метров). Общая длина пробки составляет примерно 5,6 километра.

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Водителям рекомендуется по возможности отложить запланированные поездки, чтобы не потерять время в пробке, или выезжать из дома заранее.

Ранее автобус вспыхнул на ходу на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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