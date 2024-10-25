Дорожные работы парализовали движение при въезде в Ростов со стороны Чалтыря

Posted 25 октября, 13:13
Published 25 октября, 13:13
Modified 25 октября, 13:15
Updated 25 октября, 13:15
Днем 25 октября дорожные работы на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской в Мясниковском районе Ростова-на-Дону образовали огромные пробки. Автомобили растянулись на 3,94 километра по трассе Е58 от реки Сухой Чалтырь до здания №230/1 по улице Малиновского. От данного строения пробка спускается по улице до строения № 196 (750 метров). Кроме того, движение парализовано и по улице Таганрогской от здания №179 до дома №229 (950 метров). Общая длина пробки составляет примерно 5,6 километра.
Водителям рекомендуется по возможности отложить запланированные поездки, чтобы не потерять время в пробке, или выезжать из дома заранее.
Ранее автобус вспыхнул на ходу на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.