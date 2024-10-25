Движение на М-4 парализовало из-за сгоревшего автобуса на въезде в Ростовскую область

Posted 25 октября, 11:19
Published 25 октября, 11:19
Modified 25 октября, 11:22
Updated 25 октября, 11:22
Происшествие случилось днём 25 октября, недалеко от границы Ростовской и Воронежской областей. Автобус, перевозивший по М-4 мешки с вещами, внезапно охватило пламя. Водитель успел выбежать и, по предварительным данным, не пострадал.
Из-за горящего автобуса на М-4 «Дон» на въезде в Чертковский район собирается пробка. Её длина уже составляет 12 километров. Водителям стоит искать объездные дороги, чтобы не потерять в заторе несколько часов.
Официальных подробностей аварии пока нет. Информация уточняется.