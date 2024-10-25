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Posted 25 октября, 11:19

Published 25 октября, 11:19

Modified 25 октября, 11:22

Updated 25 октября, 11:22

Движение на М-4 парализовано из-за сгоревшего автобуса в Ростовской области

Движение на М-4 парализовало из-за сгоревшего автобуса на въезде в Ростовскую область

25 октября 2024, 11:19
Фото: МЧС иллюстрация
Движение на М-4 парализовано из-за сгоревшего автобуса в Ростовской области

Пробка на М-4 на въезде в Ростовскую область собралась из-за сгоревшего автобуса

Пробка собирается на границе Ростовской области из-за аварии с горящим автобусом, сообщают «Яндекс. Карты».

Происшествие случилось днём 25 октября, недалеко от границы Ростовской и Воронежской областей. Автобус, перевозивший по М-4 мешки с вещами, внезапно охватило пламя. Водитель успел выбежать и, по предварительным данным, не пострадал.

Из-за горящего автобуса на М-4 «Дон» на въезде в Чертковский район собирается пробка. Её длина уже составляет 12 километров. Водителям стоит искать объездные дороги, чтобы не потерять в заторе несколько часов.

Официальных подробностей аварии пока нет. Информация уточняется.

Фото: Яндекс. Карты
Автобус вспыхнул на ходу на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
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