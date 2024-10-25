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Posted 25 октября, 08:20

Published 25 октября, 08:20

Modified 25 октября, 08:22

Updated 25 октября, 08:22

Электропоезд переехал мужчину на станции «Темерник» в Ростове

Электропоезд переехал мужчину на станции «Темерник» в Ростове

25 октября 2024, 08:20
Фото: Pxhere
Электропоезд переехал мужчину на станции «Темерник» в Ростове
Житель Ростовской области выжил после столкновения с поездом, сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Происшествие случилось вечером 24 октября. На станции «Темерник» электропоезд снёс мужчину. На место оперативно выехали следователи транспортной полиции.

Пострадавший мужчина смог выжить, несмотря на травмы. Сейчас он находится в больнице. Известно, что ему 48 лет, он проживает в посёлке Шолоховском.

Причиной происшествия стало нарушение мужчина правил безопасности на железнодорожной станции.

В управлении МВД на транспорте призвали людей быть осторожнее. На железнодорожных объектах нужно снимать наушники и не отвлекаться на гаджеты, чтобы вовремя увидеть и услышать приближающуюся опасность.

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Ранее в Ростовской области грузовой поезд переехал автомобиль.

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