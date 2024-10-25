Электропоезд переехал мужчину на станции «Темерник» в Ростове

Posted 25 октября, 08:20
Published 25 октября, 08:20
Modified 25 октября, 08:22
Updated 25 октября, 08:22
Происшествие случилось вечером 24 октября. На станции «Темерник» электропоезд снёс мужчину. На место оперативно выехали следователи транспортной полиции.
Пострадавший мужчина смог выжить, несмотря на травмы. Сейчас он находится в больнице. Известно, что ему 48 лет, он проживает в посёлке Шолоховском.
Причиной происшествия стало нарушение мужчина правил безопасности на железнодорожной станции.
В управлении МВД на транспорте призвали людей быть осторожнее. На железнодорожных объектах нужно снимать наушники и не отвлекаться на гаджеты, чтобы вовремя увидеть и услышать приближающуюся опасность.