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Posted 25 октября, 07:17

Published 25 октября, 07:17

Modified 25 октября, 07:19

Updated 25 октября, 07:19

«Если будет компромисс»: ростовский депутат заявил, как может закончиться СВО

«Если будет компромисс»: ростовский депутат Бородай дал прогноз о завершении СВО

25 октября 2024, 07:17
Фото: mil.ru
«Если будет компромисс»: ростовский депутат заявил, как может закончиться СВО

Ростовский депутат Бородай сообщил, когда может закончиться спецоперация

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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Боевые действия между Россией и Украиной будут идти ещё долго, полагает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

«Царьград ТВ» приводит слова парламентария о том, что украинские военные продолжают оставаться на территории России в Курской области. Российские военные активно отбивают их атаки. По мнению Бородая, боевые действия между противниками будут длиться «ещё долго».

«Западу технически выгодно с нами воевать, ситуация не изменится при любом президенте США», — считает депутат.

Быстрое завершение боёв возможно только, «если будет компромисс». Но пока что речи о нём нет с обоих сторон.

Также Бородай призвал к мобилизации, при этом не только военной, но и духовной. Он обвинил некоторых россиян в том, что те делают вид, «что это никак их не касается».

«Они считают это не их война. Что война, это где-то там, и к ним она никакого отношения не имеет. Это проблема», — заключил депутат.

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Ранее памятник «Журавли» в память о погибших в боях военных появился в Ростове-на-Дону.

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