«Если будет компромисс»: ростовский депутат Бородай дал прогноз о завершении СВО

Posted 25 октября, 07:17
Published 25 октября, 07:17
Modified 25 октября, 07:19
Updated 25 октября, 07:19
«Царьград ТВ» приводит слова парламентария о том, что украинские военные продолжают оставаться на территории России в Курской области. Российские военные активно отбивают их атаки. По мнению Бородая, боевые действия между противниками будут длиться «ещё долго».
«Западу технически выгодно с нами воевать, ситуация не изменится при любом президенте США», — считает депутат.
Быстрое завершение боёв возможно только, «если будет компромисс». Но пока что речи о нём нет с обоих сторон.
Также Бородай призвал к мобилизации, при этом не только военной, но и духовной. Он обвинил некоторых россиян в том, что те делают вид, «что это никак их не касается».
«Они считают это не их война. Что война, это где-то там, и к ним она никакого отношения не имеет. Это проблема», — заключил депутат.