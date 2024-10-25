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Posted 25 октября, 10:44

Published 25 октября, 10:44

Modified 25 октября, 10:46

Updated 25 октября, 10:46

Капитана-механика нашли мертвым в каюте круизного теплохода в Ростовской области

Капитана-механика нашли мертвым в каюте круизного теплохода в Ростовской области

25 октября 2024, 10:44
Фото: 69.mchs.gov.ru. иллюстрация
Капитана-механика нашли мертвым в каюте круизного теплохода в Ростовской области
В Ростовской области обнаружили тело мертвого капитана-механика. Труп нашли в каюте круизного теплохода «Нижнекамск», сообщают сотрудники инспекции труда Пермского края.

Тело обнаружили 23 октября, когда судно находилось на 2996 километре реки Дон в Ростовской области. Капитан-механик не подавал признаков жизни. О ЧП тут же сообщили в экстренные службы. Медики констатировали смерть члена экипажа.

По факту происшествия работодатель ООО «Кама-Круиз» вскоре начнет расследование под председательством сотрудника краевой Госинспекции труда. Комиссия, которая этим займется, уже формируется.

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По итогам проверки материалы дела будут переданы следственным органам. Подробности гибели капитана-механика пока неизвестны.

Ранее на Дону столкнулись маломерные суда под Азовом.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЧП
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