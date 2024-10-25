Капитана-механика нашли мертвым в каюте круизного теплохода в Ростовской области

Posted 25 октября, 10:44
Published 25 октября, 10:44
Modified 25 октября, 10:46
Updated 25 октября, 10:46
Тело обнаружили 23 октября, когда судно находилось на 2996 километре реки Дон в Ростовской области. Капитан-механик не подавал признаков жизни. О ЧП тут же сообщили в экстренные службы. Медики констатировали смерть члена экипажа.
По факту происшествия работодатель ООО «Кама-Круиз» вскоре начнет расследование под председательством сотрудника краевой Госинспекции труда. Комиссия, которая этим займется, уже формируется.
По итогам проверки материалы дела будут переданы следственным органам. Подробности гибели капитана-механика пока неизвестны.
Ранее на Дону столкнулись маломерные суда под Азовом.