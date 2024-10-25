Концерт обладателя Grammy и «Гарри Поттер» в кино: куда пойти в Ростове на выходных

Из новинок российского кино можно отметить фильм «Встретимся вчера» (16+) с Артёмом Ткаченко и Аглаей Тарасовой в главных ролях. По сюжету, супруги Сергей и Аня переживают кризис отношений и решают развестись. Но тут в историю вплетается странная магия. Теперь каждый раз, когда супруги выходят из дома, они снова оказываются в своей квартире. Поможет ли пространственно-временная ловушка сохранить паре отношения или они ещё больше отдаляться друг от друга, можно узнать, посмотрев фильм.