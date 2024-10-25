Концерт обладателя Grammy и «Гарри Поттер» в кино: куда пойти в Ростове на выходных

Posted 25 октября, 08:10
Published 25 октября, 08:10
Modified 25 октября, 08:12
Updated 25 октября, 08:12
В Дворце культуры «Ростсельмаш» 27 октября запланирован концерт Оркестр CAGMO «K-pop Symphony: BTS» (6+). Фанаты всемирно известной корейской группы смогут услышать их музыку в исполнении струнного оркестра. Концерт понравится и любителям классической живой музыки.
Также в Ростов приезжает группа Otto Dix (16+). Она выступит 26 октября в «Подземке». Группу называют флагманами российского дарквейва. Тур коллектива посвящён вышедшему в 2014 году альбому «Анима». Песни этого сборника прозвучат в акустической версии с виолончелью и новыми, переработанными фортепианными аранжировками. «Всё, как вы любите в старом-добром Otto Dix — мелодичность, глубина текстов давно знакомых хитов и „театр одного актёра“ в исполнении фронтмена и лидера группы, Михаэля Драу», — обещают в афише к концерту.
В джаз-клубе «Эссе» 27 октября выступает Квинтет Виталия Головнева (12+). Головнев — прославленный джазовый музыкант, обладатель премии Grammy, продюсер многих зарубежных и отечественных музыкальных альбомов. Долгое время он живёт в Нью-Йорке. В Ростове Головнев представит новую джазовую программу, состоящую из оригинальных композиций и авторских интерпретаций.
В драмтеатре имени Горького 26 октября поставят спектакль «И зимой цветут деревья» (12+). Режиссёром постановки стал Геннадий Шапошников. Пьеса рассказывает историю любви двух немолодых людей — Ноэми и Ненила, которых судьба оставила одинокими, брошенными собственными детьми в доме престарелых. Встретившись, герои понимают, что искали друг друга всю жизнь, и сейчас, на закате лет, жизнь подарила им любовь. Но за счастье придётся сражаться.
В Театр-студии Ханжарова в субботу представят трагикомедию «Шлагбаум» (18+). Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Николая Ермохина. «Границы реальности зритель будет нащупывать вместе с главным героем, который переживает большую утрату. Музыка в спектакле — это гармоничный отзвук его радостей и скорби, она — неиссякаемый источник там, где умолкает речь. Слово и действие обретают особое влияние, когда их берет на свои крылья виолончель», — говорится в аннотации к постановке.
С детьми можно сходить на спектакль «Котёнок по имени Гав» (0+) в Театре кукол. Спектакль исполнен в сложнейших техниках китайского и русского теневого театра. «Это спектакль-напоминание о том, что все мы родом из детства. Если бы все люди оставались такими открытыми и дружелюбными, как двое неразлучных друзей: щенок Шарик и котёнок по имени Гав — в мире было бы светлее и веселей», — отмечают авторы постановки.
Из новинок российского кино можно отметить фильм «Встретимся вчера» (16+) с Артёмом Ткаченко и Аглаей Тарасовой в главных ролях. По сюжету, супруги Сергей и Аня переживают кризис отношений и решают развестись. Но тут в историю вплетается странная магия. Теперь каждый раз, когда супруги выходят из дома, они снова оказываются в своей квартире. Поможет ли пространственно-временная ловушка сохранить паре отношения или они ещё больше отдаляться друг от друга, можно узнать, посмотрев фильм.
Также в прокат вышел новый детский мультик «Моя чудная семейка» (6+). У главной героини, обычной школьницы Бетти, совсем необычная семья. Мама, папа и брат обладают магией и творят чудеса, а собака вообще разговаривает. Однажды Бетти узнаёт тайну: только она может спасти мир от злого колдуна, и для этого ей надо разучить и сыграть старинную песню, ноты которой надежно спрятаны.
Но, пожалуй, гораздо интереснее будет ретроспектива, которая идёт сейчас в кинотеатрах. Например, в честь Хэллоуина можно посмотреть мультфильм «Труп невесты» (12+) выдающегося режиссёра Тима Бёртона. Главных героев в нём озвучивали Джонни Депп и Хелена Бонем Картер. На большом экране можно теперь посмотреть и «Гарри Поттера»: от части про философский камень и до фильм про узника Азкабана.