rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 18:25

Published 25 октября, 18:25

Modified 25 октября, 18:27

Updated 25 октября, 18:27

«Кричит от боли»: более 5 человек пострадали при столкновении авто в Азове

«Кричит от боли»: более 5 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Азове

25 октября 2024, 18:25
Фото: 1MI
«Кричит от боли»: более 5 человек пострадали при столкновении авто в Азове

Не менее 5 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Азове

На выезде из Азова на большой скорости столкнулись иномарка и микроавтобус. В ДТП пострадали не менее пяти человек, видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях.

Днем 25 октября в Азове Ростовской области произошла серьезная авария. На дороге на полной скорости врезались автомобиль марки Volkswagen Polo и микроавтобус. Обстоятельства неизвестны, но на видео, которое прислали очевидцы телеграм-каналу «Это Ростов новости», заметно, что легковушка превратилась в гору металлолома. От сильного удара у иномарки вылетел двигатель. Микроавтобус пострадал не так сильно: перекошен бампер и оказалась выдрана фара.

«Пострадавших не менее пяти, кто-то стоит в крови, кто-то лежит и кричит от боли», — написал автор поста.

Спасатели достали водителя из покореженной машины после ДТП с фурой на М-4 «Дон»
Узнать подробнее
Видео: 1MI. «Кричит от боли»: более 5 человек пострадали при столкновении авто в Азове

Жители Ростовской области предположили, что в ДТП попал очередной любитель поиграть «в шашки»: «На трассе Азов — Ростов летуны по 150 километров гонят, в шашки играют, невменяемые».

«Жесть, снова кто-то спешил, и вот успел», — добавил пользователь.

Добавим, что детали аварии неизвестны. Региональная Госавтоинспекция не комментировала ситуацию.

Ранее появилось видео с горящим автобусом на трассе М-4 «Дон» у въезда в Ростовскую область.

Читайте также:
От машины ничего не осталось: двух человек увезли на скорой после ДТП под ТаганрогомСамосвал снес крышу легкового авто в смертельном ДТП в Ростовской областиСотрудники ростовского телеканала попали в крупное ДТП с перевертышем в Батайске
#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростовская область#ДТП#Азов#Транспорт#Авария#Автомобили#Водители#Пострадавшие#Столкновение#Лобовое столкновение#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика