«Кричит от боли»: более 5 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Азове

Днем 25 октября в Азове Ростовской области произошла серьезная авария. На дороге на полной скорости врезались автомобиль марки Volkswagen Polo и микроавтобус. Обстоятельства неизвестны, но на видео, которое прислали очевидцы телеграм-каналу «Это Ростов новости», заметно, что легковушка превратилась в гору металлолома. От сильного удара у иномарки вылетел двигатель. Микроавтобус пострадал не так сильно: перекошен бампер и оказалась выдрана фара.