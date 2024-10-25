«Кричит от боли»: более 5 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Азове

Posted 25 октября, 18:25
Published 25 октября, 18:25
Modified 25 октября, 18:27
Updated 25 октября, 18:27
Днем 25 октября в Азове Ростовской области произошла серьезная авария. На дороге на полной скорости врезались автомобиль марки Volkswagen Polo и микроавтобус. Обстоятельства неизвестны, но на видео, которое прислали очевидцы телеграм-каналу «Это Ростов новости», заметно, что легковушка превратилась в гору металлолома. От сильного удара у иномарки вылетел двигатель. Микроавтобус пострадал не так сильно: перекошен бампер и оказалась выдрана фара.
«Пострадавших не менее пяти, кто-то стоит в крови, кто-то лежит и кричит от боли», — написал автор поста.
Жители Ростовской области предположили, что в ДТП попал очередной любитель поиграть «в шашки»: «На трассе Азов — Ростов летуны по 150 километров гонят, в шашки играют, невменяемые».
«Жесть, снова кто-то спешил, и вот успел», — добавил пользователь.
Добавим, что детали аварии неизвестны. Региональная Госавтоинспекция не комментировала ситуацию.
Ранее появилось видео с горящим автобусом на трассе М-4 «Дон» у въезда в Ростовскую область.