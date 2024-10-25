Морозы до -5 градусов ударят в Ростовской области

Posted 25 октября, 07:18
Published 25 октября, 07:18
Modified 25 октября, 07:20
Updated 25 октября, 07:20
После небольшого дождя в пятницу на следующий день выглянет солнце. Столбик термометра покажет около +9…+11 градусов днем и около +4…+6 — ночью. К вечеру может пойти ливень.
На следующий день, 27 октября, тучи снова закроют часть неба. Ночью и утром в городе ожидается густой туман. Воздух остынет до +8…+10 градусов днем и до +2…+4 — ночью.
Похожая ситуация будет и в других муниципалитетах Ростовской области. В субботу, 26 октября, пройдет небольшой дождь в большинстве районов, особенно — по югу и востоку (Сальский, Егорлыкский, Дубовский, Волгодонской районы).
Ночью на улице прогнозируют около +2…+7 градусов, при прояснениях на севере и западе — до -2. Речь идет о Неклиновском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Верхнедонском и соседних с ними районах. Днем — до +5…+10 градусов, на юге — до +12.
В воскресенье, 27 числа, появится туман. В темное время суток ударят морозы до -5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +7…+12 градусов.
Ранее RostovGazeta сообщала прогноз погоды на весь ноябрь.