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Posted 25 октября, 07:18

Published 25 октября, 07:18

Modified 25 октября, 07:20

Updated 25 октября, 07:20

Морозы до -5 градусов ударят в Ростовской области

Морозы до -5 градусов ударят в Ростовской области

25 октября 2024, 07:18
Фото: Pxhere
Морозы до -5 градусов ударят в Ростовской области
Ростовчанам рассказали, какую погоду ждать на выходных. Актуальный прогноз на 26 и 27 октября опубликовали сотрудники Росгидрометцентра.

После небольшого дождя в пятницу на следующий день выглянет солнце. Столбик термометра покажет около +9…+11 градусов днем и около +4…+6 — ночью. К вечеру может пойти ливень.

На следующий день, 27 октября, тучи снова закроют часть неба. Ночью и утром в городе ожидается густой туман. Воздух остынет до +8…+10 градусов днем и до +2…+4 — ночью.

Похожая ситуация будет и в других муниципалитетах Ростовской области. В субботу, 26 октября, пройдет небольшой дождь в большинстве районов, особенно — по югу и востоку (Сальский, Егорлыкский, Дубовский, Волгодонской районы).

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Ночью на улице прогнозируют около +2…+7 градусов, при прояснениях на севере и западе — до -2. Речь идет о Неклиновском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Верхнедонском и соседних с ними районах. Днем — до +5…+10 градусов, на юге — до +12.

В воскресенье, 27 числа, появится туман. В темное время суток ударят морозы до -5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +7…+12 градусов.

Ранее RostovGazeta сообщала прогноз погоды на весь ноябрь.

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