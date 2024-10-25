Морозы до -5 градусов ударят в Ростовской области

Ночью на улице прогнозируют около +2…+7 градусов, при прояснениях на севере и западе — до -2. Речь идет о Неклиновском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Верхнедонском и соседних с ними районах. Днем — до +5…+10 градусов, на юге — до +12.