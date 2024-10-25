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Posted 25 октября, 13:31

Published 25 октября, 13:31

Modified 25 октября, 13:34

Updated 25 октября, 13:34

На конференции в Москве обсудили инструменты, помогающие продавцам развивать бизнес

На конференции в Москве обсудили инструменты, помогающие продавцам развивать бизнес

25 октября 2024, 13:31
Фото: Авито
24 октября прошла бизнес-конференция «Авито для продавцов» в МТС Live Холл. Она собрала более 5 тысяч зрителей в зале, и более 41 тысячи человек наблюдали за ней в режиме онлайн. Открыл мероприятие Иван Гуз, управляющий партнер «Авито».

Он рассказал о трансформации платформы и инструментах, которые помогают профессиональным продавцам развивать свой бизнес.

Исследование Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), проведенное в июле текущего года, показало, что 82% предпринимателей считают наиболее эффективными инструментами для привлечения клиентов классифайды и маркетплейсы.

Иван Гуз рассказал, что платформу ежедневно посещают 28 миллионов уникальных пользователей, и на ней размещено 230 миллионов активных объявлений. На сегодняшний день 70% покупателей и 81% продавцов на платформе представляют российские регионы. Среди лидеров по количеству объявлений, помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, находятся Республика Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область.

Гуз добавил, платформа соединяет продавцов и покупателей напрямую. Лишь 6% сделок происходят без общения. Покупатели готовы расспрашивать про различные аспекты сделки.

В своём выступлении на конференции он призвал продавцов быть открытыми и общаться с покупателями. Он пояснил, что пользователи приходят за уникальным товаром и имеют потребность поговорить об этом. Поэтому продавцы, если не будут общаться, должны быть готовы потерять своих клиентов. Иван Гуз также напомнил, что успех продавца зависит не только от инструментов платформы, но и от того, как он ведет свой бизнес.

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