На конференции в Москве обсудили инструменты, помогающие продавцам развивать бизнес

В своём выступлении на конференции он призвал продавцов быть открытыми и общаться с покупателями. Он пояснил, что пользователи приходят за уникальным товаром и имеют потребность поговорить об этом. Поэтому продавцы, если не будут общаться, должны быть готовы потерять своих клиентов. Иван Гуз также напомнил, что успех продавца зависит не только от инструментов платформы, но и от того, как он ведет свой бизнес.