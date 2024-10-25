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Posted 25 октября, 14:47

Published 25 октября, 14:47

Modified 25 октября, 14:49

Updated 25 октября, 14:49

В Ростове-на-Дону построят крематорий

На «Ростовском» кладбище возведут крематорий

25 октября 2024, 14:47
Фото: wikimedia.org
В Ростове-на-Дону построят крематорий
Городские власти планируют строительство крематория и колумбарных стен в Ростове-на-Дону, информирует директор департамента ЖКХ и энергетики Станислав Марченко.

В рамках реализации проекта по расширению «Ростовского» кладбища в донской столице появится крематорий. Проект включает в себя два этапа: первый — создание второй очереди погоста на 79,5 тысячи захоронений и второй — строительство крематория и колумбарных стен на 11,2 тысячи ячеек. На воплощение последней части проекта выделят около 644 миллионов рублей.

Добавим, что создание второй очереди и строительство крематория позволят решить проблему с недостатком мест на «Ростовском» кладбище, которое на сегодняшний день заполнено на 98%.

До этого RostovGazeta узнала, где в донской столице еще можно хоронить погибших.

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