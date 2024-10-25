На «Ростовском» кладбище возведут крематорий

Posted 25 октября, 14:47
Published 25 октября, 14:47
Modified 25 октября, 14:49
Updated 25 октября, 14:49
В рамках реализации проекта по расширению «Ростовского» кладбища в донской столице появится крематорий. Проект включает в себя два этапа: первый — создание второй очереди погоста на 79,5 тысячи захоронений и второй — строительство крематория и колумбарных стен на 11,2 тысячи ячеек. На воплощение последней части проекта выделят около 644 миллионов рублей.
Добавим, что создание второй очереди и строительство крематория позволят решить проблему с недостатком мест на «Ростовском» кладбище, которое на сегодняшний день заполнено на 98%.
До этого RostovGazeta узнала, где в донской столице еще можно хоронить погибших.