На уборку городских лесов в Ростове выделили 32 миллиона рублей

Posted 25 октября, 09:51
Published 25 октября, 09:51
Modified 25 октября, 09:53
Updated 25 октября, 09:53
Заказчиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова. От исполнителя требуется регулярная уборка городских лесов с фотоотчетом.
Работы будут проводить в самых известных лесных насаждениях: роще СКА и Александровской, Кумженской, парке Авиаторов, Щепкинском лесу, Сосновом бору у Ростовского моря, на левом берегу Дона. В списке адресов: улицы Российская, Днепропетровская, Панфиловцев, Вятская, Левобережная, Зои Космодемьянской, Квартальная, Зеленая, Щербакова, Можайская, Орская, Каскадная, Думенко, Штахановского, Смены, Фурмановская, Евдокимова, Вересаева, а также проспекты Шолохова и 40-летия Победы и другие.
Подрядчик будет отвечать за ручной сбор и вывоз мусора с 1 января 2025 года по 18 декабря 2026-го.
Компании, желающие участвовать в конкурсе, должны подать документы до 5 ноября, а победитель будет объявлен 8 ноября.
Ранее стало известно о планах городских властей высадить тысячу тюльпанов на проспекте Сиверса.