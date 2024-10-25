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Posted 25 октября, 09:51

Published 25 октября, 09:51

Modified 25 октября, 09:53

Updated 25 октября, 09:53

На уборку городских лесов в Ростове выделили 32 миллиона рублей

На уборку городских лесов в Ростове выделили 32 миллиона рублей

25 октября 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
На уборку городских лесов в Ростове выделили 32 миллиона рублей
Уборка городских лесов в Ростове в период 2025–2026 годов обойдется бюджету донской столицы в 32,3 миллиона рублей, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова. От исполнителя требуется регулярная уборка городских лесов с фотоотчетом.

Работы будут проводить в самых известных лесных насаждениях: роще СКА и Александровской, Кумженской, парке Авиаторов, Щепкинском лесу, Сосновом бору у Ростовского моря, на левом берегу Дона. В списке адресов: улицы Российская, Днепропетровская, Панфиловцев, Вятская, Левобережная, Зои Космодемьянской, Квартальная, Зеленая, Щербакова, Можайская, Орская, Каскадная, Думенко, Штахановского, Смены, Фурмановская, Евдокимова, Вересаева, а также проспекты Шолохова и 40-летия Победы и другие.

На проспекте Сиверса в Ростове высадят тысячу тюльпанов
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Подрядчик будет отвечать за ручной сбор и вывоз мусора с 1 января 2025 года по 18 декабря 2026-го.

Компании, желающие участвовать в конкурсе, должны подать документы до 5 ноября, а победитель будет объявлен 8 ноября.

Ранее стало известно о планах городских властей высадить тысячу тюльпанов на проспекте Сиверса.

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