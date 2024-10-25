На уборку городских лесов в Ростове выделили 32 миллиона рублей

Работы будут проводить в самых известных лесных насаждениях: роще СКА и Александровской, Кумженской, парке Авиаторов, Щепкинском лесу, Сосновом бору у Ростовского моря, на левом берегу Дона. В списке адресов: улицы Российская, Днепропетровская, Панфиловцев, Вятская, Левобережная, Зои Космодемьянской, Квартальная, Зеленая, Щербакова, Можайская, Орская, Каскадная, Думенко, Штахановского, Смены, Фурмановская, Евдокимова, Вересаева, а также проспекты Шолохова и 40-летия Победы и другие.