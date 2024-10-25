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Posted 25 октября, 18:46

Published 25 октября, 18:46

Modified 25 октября, 18:48

Updated 25 октября, 18:48

В Ростовской области подняли налог на игорный бизнес

Налог для букмекерских контор в Ростовской области увеличили до 10 млн рублей

25 октября 2024, 18:46
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области подняли налог на игорный бизнес
С 1 января 2025 года налог на один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы увеличивается до 10 млн руб. Информация размещена на портале Заксобрания региона.

В рамках 11-го заседания Законодательного собрания донского региона депутаты внесли ряд изменений в закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области». Одно из нововведений касается увеличения налога на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы.

Так, с 1 января 2025 года за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы придется платить 10 миллионов рублей. Ранее указанная статья налога составляла 3 миллиона рублей.

До этого Гордума Ростова-на-Дону приняла решение о введение туристического налога. Со следующего года желающие посмотреть город будут дополнительно платить по 100 рублей в день за проживание в отеле. Подробнее об изменениях в материале RostovGazeta.

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