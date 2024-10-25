rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 12:45

Published 25 октября, 12:45

Modified 25 октября, 14:50

Updated 25 октября, 14:50

Общественник предупредил ростовчан о росте цен на холодильники и кондиционеры

Общественник предупредил ростовчан о росте цен на холодильники и кондиционеры

25 октября 2024, 12:45
Фото: Unsplash
Общественник предупредил ростовчан о росте цен на холодильники и кондиционеры
Сюжет
Эксклюзив
Цены на холодильники и кондиционеры повысятся в Ростовской области, сообщил RostovGazeta представитель общественной организации Владислав Махмудов.

По словам общественника, только единичные предприятия сегодня производят кондиционеры и холодильники в России. При этом основные комплектующие для этой техники идут из Китая, или из других стран.

«Теперь ввоз продукции в Россию с хладагентами решили ограничить. Из-за давления США поставщики вынуждены повышать оптовые цены на комплектующие, в том числе и на хладагенты», — отмечает Владислав Махмудов.

Эксперт напоминает, что в Ростове, чуть выше ГПЗ-10, раньше был Хладокомбинат. Однако сейчас его фактически не осталось. Собственно, как и самого подшипникового завода, на котором в советские годы трудилось большинство жителей Советского района.

Общественник подозревает, что на этих территориях вскоре могут появиться новые жилые комплексы.

Подшипниковый завод ГПЗ-10 с вековой историей сносят в Ростове
Узнать подробнее
«Мы могли бы использовать свое производство холодильников, а пользуемся продукцией зарубежных стран», — делится наблюдением собеседник.

В повышении цен на холодильники и кондиционеры спикер видит некий сговор.

«Сговор тех сил, которые не хотят возрождения. Не хотят, чтобы люди жили комфортно и удобно. На мой взгляд, грядет очередное искусственное завышение цен на фоне того, что цены повышаются на все. Теперь на этой волне решили взвинтить цены на холодильники и кондиционеры. А здесь все то же самое, что было со сливочным маслом в Ростовской области. Никаких предпосылок для обоснованного роста цены не наблюдается. Возможно, решили воспользоваться ситуацией и поднять стоимость в преддверии нового повышения ключевой ставки», — резюмирует эксперт.
Финансисты предрекают рост ключевой ставки ЦБ до 22%
Узнать подробнее
Читайте также:
«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в РостовеЭксперт Нечушкин рассказал, какое сливочное масло пропадет с полок в РостовеЦБ назвал товары и услуги, которые больше всего подорожали в Ростовской области
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Производство#Ростов#Кондиционеры#ГПЗ-10#Холодильники#Сговор#Искусственное завышение цен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика