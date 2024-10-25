Общественник предупредил ростовчан о росте цен на холодильники и кондиционеры

Posted 25 октября, 12:45
Published 25 октября, 12:45
Modified 25 октября, 14:50
Updated 25 октября, 14:50
По словам общественника, только единичные предприятия сегодня производят кондиционеры и холодильники в России. При этом основные комплектующие для этой техники идут из Китая, или из других стран.
«Теперь ввоз продукции в Россию с хладагентами решили ограничить. Из-за давления США поставщики вынуждены повышать оптовые цены на комплектующие, в том числе и на хладагенты», — отмечает Владислав Махмудов.
Эксперт напоминает, что в Ростове, чуть выше ГПЗ-10, раньше был Хладокомбинат. Однако сейчас его фактически не осталось. Собственно, как и самого подшипникового завода, на котором в советские годы трудилось большинство жителей Советского района.
Общественник подозревает, что на этих территориях вскоре могут появиться новые жилые комплексы.
«Мы могли бы использовать свое производство холодильников, а пользуемся продукцией зарубежных стран», — делится наблюдением собеседник.
В повышении цен на холодильники и кондиционеры спикер видит некий сговор.
«Сговор тех сил, которые не хотят возрождения. Не хотят, чтобы люди жили комфортно и удобно. На мой взгляд, грядет очередное искусственное завышение цен на фоне того, что цены повышаются на все. Теперь на этой волне решили взвинтить цены на холодильники и кондиционеры. А здесь все то же самое, что было со сливочным маслом в Ростовской области. Никаких предпосылок для обоснованного роста цены не наблюдается. Возможно, решили воспользоваться ситуацией и поднять стоимость в преддверии нового повышения ключевой ставки», — резюмирует эксперт.