Общественник предупредил ростовчан о росте цен на холодильники и кондиционеры

Эксперт напоминает, что в Ростове, чуть выше ГПЗ-10, раньше был Хладокомбинат. Однако сейчас его фактически не осталось. Собственно, как и самого подшипникового завода, на котором в советские годы трудилось большинство жителей Советского района.