Платим меньше, получаем больше: как настроить семейный банк на выгоду

Posted 25 октября, 13:59
Published 25 октября, 13:59
Modified 25 октября, 14:01
Updated 25 октября, 14:01
Семья — это небольшой коллектив, который при общем бюджете объединяет разные категории клиентов. Совсем недавно ВТБ представил стратегию развития до 2026 года, где одним из ключевых элементов стала концепция «Семейного банка». Подобные предложения есть и у других кредитных организаций. RostovGazeta разбиралась в тонкостях семейных финансовых предложений и выбирала лучшие.
Банковские карты сейчас есть практически у всех. Это удобно, безопасно и, конечно, выгодно. Финансовые организации постоянно предлагают что-то новое — кешбэк за покупки, скидки у партнеров, нефинансовые сервисы — страховки, например. Все это делается для того, чтобы клиент выбрал конкретный банк. Ну, а вам остается решить — какую именно карту и с какими условиями выпустить.
Например, ПСБ оформляет дебетовые карты для детей в возрасте от шести до 13 лет. Продукт позволяет в привлекательном формате не только развивать навыки планирования расходов, но и изучать финансовую грамотность. По функционалу карта практически не отличается от взрослой. Главная особенность заключается в том, что детский «пластик» привязан к родительскому счету, благодаря этому можно контролировать траты ребенка и выставлять лимиты на операции. Детские карты позволяют ребенку почувствовать ответственность и в будущем это поможет более эффективно планировать бюджет.
Сегодня детская карта уже никого не удивит. Можно даже не идти за ней в отделение, а заказать на дом. Например, в ВТБ. Банк имеет развитую сеть курьерской доставки, достаточно позвонить и назначить удобное для себя время.
Если говорить о пенсионных картах, то подобные программы также есть сегодня практически в каждом банке. Дебетовая карта для пенсионеров является простым и удобным способом получения пенсии. Из преимуществ можно выделить бесплатные выпуск и обслуживание, а также пополнение карты со счета любого банка, перевод денег по номеру телефона без комиссии.
Но это мы поговорили об индивидуальных предложениях для разных категорий клиентов. Суть же семейного банка, на который сейчас делается основной акцент в развитии банковских сервисов, в том, чтобы присоединить к одной финансовой экосистеме нескольких членов семьи. Так выгода будет больше.
Как это работает? Как нам рассказали в ВТБ, упор сделан на розничных клиентов, которые смогут создавать семейные группы и приглашать в нее до пяти близких, получая за покупки повышенный кешбэк. В общей сложности семье будет доступно до 10 категорий возврата за покупки. Бонусом идут и другие услуги, которые можно получить на выгодных условиях. Выпустив дополнительные карты, можно обеспечить получение пенсий и социальных выплат пожилым людям, оформить страховку детям, рассчитывать на более высокие ставки по вкладам, пользоваться кешбэком для новых клиентов, который может достигать 50%. В банке отметили, что именно повышенный кешбэк наиболее привлекателен для семей.
Доступ к одному счету с возможностью копить, тратить, контролировать расходы есть и у таких банков как Сбер и Альфа. С таким подходом семейный бюджет становится более прозрачным, появляются дополнительные возможности контроля расходов. Например, это разделение личных и семейных трат, отдельные карты для оплаты определенных расходов — коммунальных услуг, занятий для детей, покупки продуктов и т. д.
По данным исследования ВТБ, 30% жителей ЮФО готовы подключить своих близких к общему управлению семейными финансами. Еще 58% опрошенных выразили готовность подумать об этом с учетом условий, предложенных банком. При этом 60% респондентов склоняются к тому, что объединение финансовых услуг в рамках одной семьи помогает сэкономить.