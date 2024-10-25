Платим меньше, получаем больше: как настроить семейный банк на выгоду

Как это работает? Как нам рассказали в ВТБ, упор сделан на розничных клиентов, которые смогут создавать семейные группы и приглашать в нее до пяти близких, получая за покупки повышенный кешбэк. В общей сложности семье будет доступно до 10 категорий возврата за покупки. Бонусом идут и другие услуги, которые можно получить на выгодных условиях. Выпустив дополнительные карты, можно обеспечить получение пенсий и социальных выплат пожилым людям, оформить страховку детям, рассчитывать на более высокие ставки по вкладам, пользоваться кешбэком для новых клиентов, который может достигать 50%. В банке отметили, что именно повышенный кешбэк наиболее привлекателен для семей.