Политолог предрек новые аресты после задержания главы Зернограда Ирины Полищук

Posted 25 октября, 08:44
Published 25 октября, 08:44
Modified 25 октября, 08:46
Updated 25 октября, 08:46
Напомним, что глава администрации Зернограда Ирина Полищук отправлена под стражу. Ей вменяют превышение должностных полномочий. Якобы чиновница приняла работы по ремонту дорог по весьма завышенной стоимости.
«Чиновница засветилась в скандалах о фейках. Но больше всего Зерноград прославился с ситуацией с мусорным коллапсом. Когда жители самостоятельно были вынуждены решать проблемы с отходами, поскольку никто не мог это нормально отладить», — отмечает Евгений Михайлов.
Зерноград сравнительно небольшой. Политолог уверен, что задержание и помещение Полищук под стражу — это намек менеджерам более крупных городов Ростовской области.
«Ситуация с дорогами в регионе практически везде одинаковая. Где-то не доложили один сантиметр асфальта, где-то якобы завысили цены за выполненные работы и многое другое. Я уверен, что если в том же Зернограде проверить глубину или ширину дорожного покрытия, то появится очень много вопросов», — делится мнением эксперт.
«Просто пофантазирую — может быть деньги лежат на счетах? По нынешним банковским ставкам идут неплохие проценты на лежащие на депозитах суммы. Например, лежит на счету 100 миллионов на дороги. Ну „не доходят руки“ до освоения этих средств! А через полгода на счета капнуло 20 миллионов», — делится мыслями политолог.
Эксперт добавляет, что все руководители на местах якобы зависят от «старших товарищей».
«Иначе быть не может. Поэтому нужно вводить круговую поруку. Допустим, кто-то из вышестоящих порекомендовал человека на должность, а человек попался. Тогда вышестоящего, того, кто рекомендовал, тоже нужно подвести под проверку. Если такая схема будет работать везде, во всех структурах, то жить станет интереснее. А пока берут только ставленников, которые находятся в одинаковых условиях. Они же вынуждены благодарить, „отрабатывая“ свою должность», — резюмирует собеседник.