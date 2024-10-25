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Posted 25 октября, 20:08

Published 25 октября, 20:08

Modified 25 октября, 20:10

Updated 25 октября, 20:10

Взрослые и дети разбились в ДТП с микроавтобусом на трассе Ростов-Азов

Пострадали дети: подробности жесткого ДТП с микроавтобусом на трассе Ростов-Азов

25 октября 2024, 20:08
Фото: ГАИ Ростовской области
Взрослые и дети разбились в ДТП с микроавтобусом на трассе Ростов-Азов

Два подростка и ребенок пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе Ростов-Азов

Шестеро человек, включая троих детей, получили травмы в аварии с микроавтобусом между Ростовом и Азовом. Подробности страшного ДТП рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 25 октября около 17:00 мск. Молодой парень за рулем Volkswagen Polo ехал по старой автодороге Ростов-Азов. На 20-м километре он пошел на обгон попутной машины, хотя по ПДД это было запрещено. В итоге легковушка на полном ходу влетела в микроавтобус Mercedes Benz.

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Удар оказался настолько мощным, что Volkswagen разбился всмятку. От автомобиля осталась покореженная груда металлолома. У микроавтобуса разворочена только передняя часть: левая фара и капот

— В результате ДТП травмы получили 32-летний водитель микроавтобуса и 22-летний — легковушки, — сообщили в ведомстве. — Вместе с ними в больницу доставили четырех пассажиров Polo в возрасте 22, 17, 16 и 10 лет.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Дети#ДТП#Азов#Ростов#Пострадавшие#Volkswagen Polo#Госавтоинспекция
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