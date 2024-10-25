Пострадали дети: подробности жесткого ДТП с микроавтобусом на трассе Ростов-Азов

Авария произошла 25 октября около 17:00 мск. Молодой парень за рулем Volkswagen Polo ехал по старой автодороге Ростов-Азов. На 20-м километре он пошел на обгон попутной машины, хотя по ПДД это было запрещено. В итоге легковушка на полном ходу влетела в микроавтобус Mercedes Benz.