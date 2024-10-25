Пострадали дети: подробности жесткого ДТП с микроавтобусом на трассе Ростов-Азов

Posted 25 октября, 20:08
Published 25 октября, 20:08
Modified 25 октября, 20:10
Updated 25 октября, 20:10
Авария произошла 25 октября около 17:00 мск. Молодой парень за рулем Volkswagen Polo ехал по старой автодороге Ростов-Азов. На 20-м километре он пошел на обгон попутной машины, хотя по ПДД это было запрещено. В итоге легковушка на полном ходу влетела в микроавтобус Mercedes Benz.
Удар оказался настолько мощным, что Volkswagen разбился всмятку. От автомобиля осталась покореженная груда металлолома. У микроавтобуса разворочена только передняя часть: левая фара и капот
— В результате ДТП травмы получили 32-летний водитель микроавтобуса и 22-летний — легковушки, — сообщили в ведомстве. — Вместе с ними в больницу доставили четырех пассажиров Polo в возрасте 22, 17, 16 и 10 лет.