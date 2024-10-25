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Posted 25 октября, 19:45

Published 25 октября, 19:45

Modified 25 октября, 19:47

Updated 25 октября, 19:47

Повалил дым: в лобовом ДТП разбились две легковушки в Ростове

Повалил дым: в лобовом ДТП на Западном в Ростове разбились две легковушки

25 октября 2024, 19:45
Фото: 1MI
Повалил дым: в лобовом ДТП разбились две легковушки в Ростове

В лобовом ДТП на Западном в Ростове разбились две легковушки

Лобовое ДТП случилось на Западном в Ростове вечером 25 октября. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Авария произошла в районе дома № 76 на улице 2-й Краснодарской. Судя по фото в telegram-канале «Это Ростов новости», машины отбросило в разные стороны от удара. Одна из легковушек с развороченным капотом стоит поперек проезжей части.

— Одна из машин задымилась, — уточнил автора поста.

Пострадал ли кто-то в результате аварии, неизвестно: в Госавтоинспекции Ростовской области происшествие не комментировали.

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— Виноват второй участник ДТП, у которого правый бок всмятку, — добавил один из свидетелей в комментариях. — Он выезжал со стороны дома № 78 и не пропустил белую машину. А тот стартанул резко со светофора, он бы не успел на таком коротком участке разогнаться сильно, а Lancer просто под раздачу попал.

Ранее стало известно о пяти пострадавших в жестком ДТП с микроавтобусом в Азове.

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