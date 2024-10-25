Повалил дым: в лобовом ДТП на Западном в Ростове разбились две легковушки

Posted 25 октября, 19:45
Published 25 октября, 19:45
Modified 25 октября, 19:47
Updated 25 октября, 19:47
Авария произошла в районе дома № 76 на улице 2-й Краснодарской. Судя по фото в telegram-канале «Это Ростов новости», машины отбросило в разные стороны от удара. Одна из легковушек с развороченным капотом стоит поперек проезжей части.
— Одна из машин задымилась, — уточнил автора поста.
Пострадал ли кто-то в результате аварии, неизвестно: в Госавтоинспекции Ростовской области происшествие не комментировали.
— Виноват второй участник ДТП, у которого правый бок всмятку, — добавил один из свидетелей в комментариях. — Он выезжал со стороны дома № 78 и не пропустил белую машину. А тот стартанул резко со светофора, он бы не успел на таком коротком участке разогнаться сильно, а Lancer просто под раздачу попал.
Ранее стало известно о пяти пострадавших в жестком ДТП с микроавтобусом в Азове.