Появилось видео с горящим автобусом на М-4 у въезда в Ростовскую область

Posted 25 октября, 11:50
Published 25 октября, 11:50
Modified 25 октября, 11:52
Updated 25 октября, 11:52
Происшествие случилось недалеко от границы Ростовской и Воронежской областей. Двигаясь по трассе М-4 «Дон», водитель автобуса почувствовал запах гари. Он вышел проверить транспорт. Спустя несколько минут автобус полностью поглотил огонь.
По предварительным данным, водитель не пострадал. Он перевозил мешки с вещами. На кадрах с места событий видно, как спасатели тушат автобус. Рядом лежит десятки тюков. Ветер разносит дым от автобуса на несколько километров.
Из-за происшествия на М-4 «Дон» уже собралась пробка в 13 километров. Водителям рекомендуют искать объездные пути.