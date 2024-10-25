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Posted 25 октября, 11:50

Published 25 октября, 11:50

Modified 25 октября, 11:52

Updated 25 октября, 11:52

Появилось видео тушения горящего автобуса на въезде в Ростовскую область

Появилось видео с горящим автобусом на М-4 у въезда в Ростовскую область

25 октября 2024, 11:50
Фото: МЧС иллюстрация. Видео тг канал Ростов ДТП
Появилось видео тушения горящего автобуса на въезде в Ростовскую область
Автобус сгорел на въезде в Чертковский район на трассе М-4 «Дон», кадрами с места событий делится Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростов».

Происшествие случилось недалеко от границы Ростовской и Воронежской областей. Двигаясь по трассе М-4 «Дон», водитель автобуса почувствовал запах гари. Он вышел проверить транспорт. Спустя несколько минут автобус полностью поглотил огонь.

Автобус вспыхнул на ходу на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
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По предварительным данным, водитель не пострадал. Он перевозил мешки с вещами. На кадрах с места событий видно, как спасатели тушат автобус. Рядом лежит десятки тюков. Ветер разносит дым от автобуса на несколько километров.

Из-за происшествия на М-4 «Дон» уже собралась пробка в 13 километров. Водителям рекомендуют искать объездные пути.

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#Виктория Прутковская#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Пожар#Транспорт#Авария#Соцсети#Водители#Происшествия
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