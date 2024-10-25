В Ростовской области приставы вернули матери похищенного ребенка

Posted 25 октября, 18:27
Published 25 октября, 18:27
Modified 25 октября, 18:29
Updated 25 октября, 18:29
Сотрудники ГУФССП рассказали, что жительница Ростовской области долгое время не могла пообщаться со своей маленькой дочерью. Девочка жила с отцом, который не позволял матери контактировать с малышкой. Женщина подала заявление в суд. После чего Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о передаче ребенка матери.
Однако отец отказался соблюдать постановление и начал скрываться с дочерью от правоохранительных органов. Мужчине не удалось долго прятаться, его местонахождение определили в кратчайшие сроки. Судебные приставы совместно с представителями органов опеки и детским психологом забрали ребенка и отдали его матери.
«Я очень благодарна», — сказала женщина после воссоединения с малышкой.
До этого стало известно, что в туалете одного из лицеев Ростова установили камеры для слежки за учащимися. Однако власти города назвали средства наблюдения муляжом.