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Posted 25 октября, 18:27

Published 25 октября, 18:27

Modified 25 октября, 18:29

Updated 25 октября, 18:29

Жительнице Ростовской области вернули дочь, похищенную отцом на несколько лет

В Ростовской области приставы вернули матери похищенного ребенка

25 октября 2024, 18:27
Фото: Изображение Midjourney
Жительнице Ростовской области вернули дочь, похищенную отцом на несколько лет
Судебные приставы Ростовской области помогли женщине вернуть дочь. Отец не давал матери видеться с малышкой более двух лет, сообщает региональное ведомство.

Сотрудники ГУФССП рассказали, что жительница Ростовской области долгое время не могла пообщаться со своей маленькой дочерью. Девочка жила с отцом, который не позволял матери контактировать с малышкой. Женщина подала заявление в суд. После чего Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о передаче ребенка матери.

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Однако отец отказался соблюдать постановление и начал скрываться с дочерью от правоохранительных органов. Мужчине не удалось долго прятаться, его местонахождение определили в кратчайшие сроки. Судебные приставы совместно с представителями органов опеки и детским психологом забрали ребенка и отдали его матери.

«Я очень благодарна», — сказала женщина после воссоединения с малышкой.

До этого стало известно, что в туалете одного из лицеев Ростова установили камеры для слежки за учащимися. Однако власти города назвали средства наблюдения муляжом.

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