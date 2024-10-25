В Ростовской области приставы вернули матери похищенного ребенка

Сотрудники ГУФССП рассказали, что жительница Ростовской области долгое время не могла пообщаться со своей маленькой дочерью. Девочка жила с отцом, который не позволял матери контактировать с малышкой. Женщина подала заявление в суд. После чего Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о передаче ребенка матери.