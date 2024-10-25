«Рома, извини»: концерт группы «Звери» из Таганрога отменили из-за «неоднозначности»

Председатель комитета по физической культуре и спорту, который, вероятно, отвечает за организацию выступлений в «Юбилейном», Александр Дёмин пояснил, что мероприятие должны были утвердить в четыре этапа. На первом — сам Дёмин, что он уже и сделал. На втором — министр культуры Тверской области Ксения Глинка. Затем — министр региональной политики Андрей Александров и зампредседателя областного правительства Сергей Лежников.