«Рома, извини»: концерт группы «Звери» из Таганрога отменили из-за «неоднозначности»

Posted 25 октября, 06:24
Published 25 октября, 06:24
Modified 25 октября, 16:09
Updated 25 октября, 16:09
Концерт был запланирован на 13 ноября в спорткомплексе «Юбилейный». Однако на днях в адрес одного из участников группы пришло письмо о том, что мероприятие не согласовано.
Председатель комитета по физической культуре и спорту, который, вероятно, отвечает за организацию выступлений в «Юбилейном», Александр Дёмин пояснил, что мероприятие должны были утвердить в четыре этапа. На первом — сам Дёмин, что он уже и сделал. На втором — министр культуры Тверской области Ксения Глинка. Затем — министр региональной политики Андрей Александров и зампредседателя областного правительства Сергей Лежников.
Однако все приостановилось на министерстве культуры. Ксения Глинка не согласовала концерт, объяснив это «неоднозначностью позиции артиста».
Музыканты пытались разобраться в ситуации, но местная администрация осталась непреклонна. «Звери» пообещали вернуть всю стоимость билетов тем, кто уже успел их купить. Кроме того, на официальном сайте группы приостановили продажу.
Прошлым летом «Звери» впервые выступили на Донбассе перед русскими солдатами. С тех пор они регулярно приезжают, чтобы поддержать боевой дух в зоне СВО: живые выступления прошли и в Горловке, и даже под Угледаром. Из-за чего поп-рокеры попали в немилость к властям Тверской области, остается загадкой.
Ранее в Ростове отменили юбилейный концерт Лолиты Милявской.