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Posted 25 октября, 15:16

Published 25 октября, 15:16

Modified 25 октября, 15:18

Updated 25 октября, 15:18

Ростовский депутат рассказал, зачем на Украине пытаются разместить «неядерные силы»

Ростовский депутат Водолацкий рассказал, зачем на Украине размещают «неядерные силы»

25 октября 2024, 15:16
Фото: wikimedia.org
Ростовский депутат рассказал, зачем на Украине пытаются разместить «неядерные силы»

Ростовский депутат рассказал, зачем на Украине размещают «неядерные силы»

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Эксклюзив
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий сообщил RostovGazeta, почему инициатива министра обороны Франции о размещении на Украине «неядерных сил» не будет реализована.

По словам депутата, французы сегодня пытаются сохранить «хорошую мину при плохой погоде». Они понимают, что та тактика, которую они применяли по команде англосаксов — провалилась.

«Все процессы, происходящие внутри Франции, показывают, что Макрон и его команда сегодня не являются практическими лидерами государства. Эти должности они занимают буквально до выборов», — отмечает Виктор Водолацкий.

Поэтому, как добавляет собеседник, Франция и предложила разместить «неядерные силы» на территории Украины.

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«Это то вооружение, те ракеты дальнего действия, которые могут нанести урон нашему государству, которые угрожают нашей безопасности. При определенной модернизации или модификации, они могут нести и ядерные боеголовки. Поэтому желание ястребов из НАТО сделать из Украины полигон для ядерного испытания и добить страну, думаю, не будет реализован», — говорит спикер.

Депутат объясняет, что любые действия, которые, в том числе и Зеленский, пытаются воплотить сегодня в жизнь, ни в коем случае не устраивают нашу сторону.

«Мы не будем отказываться от демилитаризации и денацификации Украины потому, что это — безопасность нашего государства. Нам важно, чтобы ни один снаряд, ни одна ракета не прилетали на нашу территорию. Поэтому мы продолжим проводить ту политику, которая дает сегодня положительные результаты», — констатирует эксперт.

Ранее зампред Медведев заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу начала третьей мировой войны.

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